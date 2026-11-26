Lo studio Confindustria rivela l'impatto economico dell'industria alberghiera, evidenziando moltiplicatori finanziari, demografia dei dipendenti e contributi fiscali superiori alla media.

Lo studio intitolato "Il valore che resta. L' industria alberghiera per territori, sviluppo e comunità", redatto dai Centri Studi Confindustria, è stato presentato ieri a Roma con l'obiettivo di delineare la fotografia attuale del settore. L'analisi evidenzia come gli albergatori siano attori fondamentali per l'economia nazionale, generando effetti moltiplicatori che toccano direttamente le filiere del made in Italy e l'indotto legato al turismo.

Dati Demografici e Struttura del Lavoro

L'esame della forza lavoro rivela una composizione specifica e significativa. Guardando esclusivamente ai dipendenti, il 57 per cento sono donne, mentre la fascia di età più giovane conta quasi un terzo dei lavoratori con meno di 35 anni. Inoltre, la presenza di lavoratori stranieri rappresenta l'18 per cento del totale impiegato nel comparto.

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Per quanto riguarda la tipologia contrattuale, meno della metà dei contratti, precisamente il 46 per cento, è di durata stagionale. Questo dato sottolinea la natura ciclica e la dipendenza della forza lavoro dalle fluttuazioni turistiche, influenzando la stabilità occupazionale e la pianificazione delle risorse umane nel settore.

Moltiplicatori Economici e Impatto sulle Filiali

Il report di Confindustria Alberghi rimarca un effetto moltiplicatore notevole: per ogni euro prodotto negli hotel se ne generano altri 1,65 lungo le filiere del made in Italy e nell'indotto. Questo meccanismo economico trasferisce valore aggiunto ad altri settori produttivi del Paese, sostenendo l'ecosistema commerciale nazionale.

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Solo considerando i benefici diretti per i fornitori, il valore generato dagli hotel supera i 33 miliardi di euro. Questa somma è distribuita tra diversi ambiti industriali e commerciali, dimostrando la capillarità dell'impatto finanziario dell'ospitalità italiana sull'intera economia.

La ripartizione di questo valore è la seguente: il 22 per cento va a commercio, trasporti e turismo; il 21 per cento all'immobiliare; il 15 per cento all'industria e all'energia; e il 14 per cento ai servizi professionali e alle imprese. Questa diversificazione evidenzia come gli hotel non operino in un vuoto economico, ma come motori trainanti per multiple filiere produttive.

Valore Aggiunto e Contributo Fiscale

Il settore alberghiero mostra un'elevata efficienza nel generare ricchezza rispetto ad altre forme di ospitalità. Il valore aggiunto per ogni presenza di 77 euro si contrappone ai 33 euro dell'extralberghiero, che include bed and breakfast, case vacanze o campeggi. Questo divario sottolinea la maggiore intensità economica degli esercizi classificati come alberghi.

Gli albergatori rivendicano inoltre un forte apporto alla fiscalità generale dello Stato. Soltanto per quanto riguarda la Tasi, gli hotel pagano il 77 per cento in più a metro quadro rispetto ai ristoranti. Questo squilibrio contributivo evidenzia le diverse pressioni fiscali che gravano sui vari segmenti del settore della ristorazione e dell'ospitalità.

Sul fronte dell'imposta di soggiorno, il caso di Roma risulta emblematico. L'industria alberghiera contribuisce più di quanto pesa statisticamente nelle presenze. A fronte del 58 per cento delle presenze totali della città, il settore copre il 63 per cento degli incassi derivanti da questa specifica tassa, confermando un peso fiscale sproporzionato rispetto alla semplice affluenza turistica.

Prospettive Future e Richieste Istituzionali

Nonostante i dati positivi, permangono sfide strutturali legate alla fiscalità. Per intervenire sulla struttura del tributo non avverrà "con questa legislatura" perché "è molto complessa quella revisione", come dichiarato dagli esponenti del settore. La gestione del carico fiscale rimane quindi una priorità non ancora risolta per il prossimo anno fiscale.

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Al Primo Dicembre si terrà il secondo incontro del tavolo sugli affitti brevi. Questo appuntamento è cruciale per discutere le implicazioni del mercato delle locazioni brevi sull'equilibrio competitivo con l'ospitalità tradizionale, un tema caldo per la stabilità del settore alberghiero classificado.

L'industria alberghiera spinge per ottenere maggiore attenzione nella prossima legge di Bilancio. Attualmente, sono presenti solo 30 milioni di euro nel prossimo biennio per il ministero del Turismo. Questa cifra è considerata insufficiente per affrontare le sfide competitive e infrastrutturali che il settore deve fronteggiare a livello internazionale.

La presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri, ha ribadito la richiesta di approvare il decreto Semplificazioni per il settore in discussione da mesi. Il messaggio al governo è chiaro: è necessario agire rapidamente per rimuovere gli ostacoli burocratici che frenano la crescita e l'efficienza delle strutture ricettive italiane.

Gli utenti stranieri rappresentano oltre la metà delle presenze, precisamente il 54,5 per cento. Questo numero registra un aumento del 12,6 per cento se paragonato ai numeri precedenti alla pandemia. La ripresa del turismo internazionale conferma la vitalità del mercato estero come pilastro fondamentale per la sostenibilità economica degli hotel italiani.

Il report concludes con una forte attenzione alla complessità del contesto normativo. La necessità di semplificare le procedure amministrative e di garantire un supporto finanziario adeguato nel Bilancio dello Stato è diventata la voce principale di Confindustria Alberghi. L'obiettivo è preservare il valore aggiunto generato dall'industria, garantendo al contempo competitività e sviluppo sostenibile per i territori che dipendono da questo settore.