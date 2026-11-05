Confindustria, Bdi e Medef allerta sull'industria europea

Le tre principali confederazioni imprenditoriali chiedono azioni urgenti per fermare la deindustrializzazione in Europa. Il focus è su autonomia strategica e riforme fiscali.

La deindustrializzazione in Europa richiede un intervento immediato per preservare la capacità produttiva continentale. Tre delle principali confederazioni imprenditoriali dell'Eurozona hanno lanciato un urgente monito a Berlino: Confindustria, Bdi e Medef. Queste organizzazioni hanno dichiarato che il Vecchio Continente sta perdendo interi settori industriali, catene di approvvigionamento, investimenti e posti di lavoro.

La crisi industriale e il contesto geopolitico

Il contesto attuale è definito da shock geopolitici significativi, tra cui la guerra in Ucraina e la crisi dello Stretto di Hormuz. I costi energetici elevati continuano a gravare sulle imprese dell'Unione Europea. Di conseguenza, il mondo industriale sta chiedendo interventi urgenti alle istituzioni nazionali ed europee, in particolare nel campo della politica energetica e climatica.

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Le tre confederazioni sottolineano la necessità di rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa. Questo obiettivo include la dominazione tecnologica in settori chiave come i satelliti e l'intelligenza artificiale. Le aziende fanno i conti con un multilateralismo in indebolimento e una concorrenza globale sempre più accesa e spesso non paritaria.

Le posizioni di Confindustria e Bdi

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, afferma che l'Europa corre dietro Stati Uniti e Cina. Sostiene che il continente è bravo a costruire regole che gli altri non adottano. Per Orsini è fondamentale rendere l'Europa più attraente con condizioni abilitanti e riducendo l'impatto della burocrazia sugli Stati membri.

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Il tema della sicurezza europea emerge come prioritario. Orsini riporta che l'ultimo stabilimento di antibiotici in Europa sta chiudendo. Questa dipendenza farmaceutica da altri Paesi rappresenta un rischio per la sicurezza continentale. Peter Leibinger, presidente di Bdi, condivide questa preoccupazione e pone l'accento sulla disciplina fiscale.

Leibinger definisce la prevenzione della crisi del debito come l'obiettivo più alto. Chiede alla Commissione Europea di mostrare riduzioni di costo prima di richiedere ulteriori fondi. Questa richiesta arriva durante le difficili trattative per il quadro finanziario pluriennale 2028-2034. L'opposizione dei Paesi frugali guidati dalla Germania complica il percorso.

Le priorità di spesa e il mercato unico

Bdi insiste sulla mobilitazione di capitale privato accanto agli investimenti pubblici. Leibinger individua competitività, innovazione e infrastrutture come temi prioritari per la spesa. Questi elementi sono considerati indispensabili per il futuro industriale del continente.

Fabrice Le Saché, vicepresidente di Medef, definisce l'investimento come speranza. La situazione economica francese rimane difficile e richiede maggiore sviluppo del mercato unico. Medef chiede la firma di più accordi di libero scambio per creare nuove opportunità commerciali.

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Il percorso verso il completamento del mercato unico rimane essenziale per tutte le parti. Le tre confederazioni hanno unito le voci a Berlino per chiedere riforme strutturali. L'obiettivo finale è invertire il trend negativo e consolidare la manifattura europea. La richiesta di azioni concrete continua a crescere nel panorama politico attuale.