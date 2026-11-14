Confindustria e caro materiali: allarme blocchi cantieri e richieste al Governo

Confindustria avvisa dei rischi per l'edilizia italiana causati dall'aumento dei costi. Chiede un tavolo con il Governo per gestire le ripercussioni economiche e garantire la certezza del diritto.

Le imprese italiane stanno vivendo un momento di forte allarme a causa del continuo aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e degli extracosti operativi. La Confederazione Generale Italiana dell'Industria, guidata da Fausto Bianchi, ha espresso preoccupazione ufficiale per le potenziali ripercussioni negative sulle aziende del settore edile. Il rischio concreto è che queste pressioni finanziarie portino al blocco di cantieri già aperti e alla sospensione di futuri progetti infrastrutturali. Inoltre, vi è il timore reale che tali condizioni possano compromettere la stabilità contrattuale e causare licenziamenti, coando molti lavoratori a casa. Questa situazione critica è stata al centro dei dibattiti durante l'ultimo Forum della Piccola Industria, un evento cruciale per ascoltare le voci delle realtà produttive di minori dimensioni.

Il nodo del caro materiali e i rischi operativi

Il presidente di Viale dell'Astronomia, Fausto Bianchi, ha sottolineato che il dossier relativo al caro materiali rappresenta una delle sfide più urgenti da affrontare nella prossima manovra economica. L'associazione imprenditoriale sta spingendo attivamente per ottenere correttivi che possano mitigare l'impatto negativo sui bilanci aziendali. La preoccupazione principale riguarda la capacità delle imprese di sostenere i costi di produzione senza dover interrompere le attività operative. Si teme che l'aumento dei prezzi delle materie prime possa erodere i margini di profitto, rendendo insostenibili la continuazione dei lavori in corso.

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Inoltre, la stabilità del sistema produttivo è a rischio a causa della mancanza di certezza del diritto necessario per programmare strategie di crescita a lungo termine. Gli imprenditori hanno bisogno di un quadro normativo chiaro e stabile per investire e assumere, ma l'incertezza economica attuale ostacola queste decisioni. La richiesta di un tavolo di confronto con le istituzioni nasce dall'esigenza di definire soluzioni concrete per le compensazioni degli oneri aggiuntivi. Senza un intervento deciso, il settore potrebbe affrontare una contrazione significativa delle attività.

Superbonus e pressione sul Governo per la stabilità

Oltre al problema dei costi immediati, Confindustria sta esercitando pressioni multidirezionali sul Governo riguardo alle misure fiscali, in particolare sul Superbonus. La spalmatura dei crediti d'imposta su dieci anni, per un valore di 20,5 miliardi di euro da riconoscere nel 2027, è vista come una misura potenzialmente dannosa per la liquidità delle aziende. Molte imprese stanno ancora scontando le fatture dei fornitori e l'attesa di questi crediti potrebbe causare gravi problemi di flusso di cassa. La certezza dei tempi di rimborso è fondamentale per la salute finanziaria delle imprese di costruzione e dei loro fornitori.

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Il presidente Bianchi ha annunciato di aver già richiesto al Governo l'apertura di un tavolo di confronto specifico sulla gestione del Superbonus. L'obiettivo è trovare un equilibrio che non penalizzi la stabilità finanziaria delle aziende operanti nel settore delle ristrutturazioni edilizie. Confindustria sta inoltre discutendo con le forze politiche di maggioranza e di opposizione per garantire il supporto parlamentare necessario all'approvazione dei propri correttivi. La volontà è quella di integrare le richieste imprenditoriali nel dibattito parlamentare prima dell'approvazione finale della legge di Stabilità.

Assemblea Generale a Bologna e strategie future

Per la quinta volta nella sua storia, Confindustria ha convocato le Assise Generali, fissate per il 14 aprile a Bologna. Questo appuntamento è cruciale per presentare e discutere con la base aziendale un documento strategico che verrà poi consegnato a tutti i partiti politici. La riunione serve a preparare il terreno per le prossime elezioni politiche, garantendo che le esigenze dell'industria siano ascoltate. Emma Marcegaglia, ex presidente di Confindustria, ha ricordato l'importanza di questo dialogo, sottolineando che in uno scenario complesso l'industria deve avere il suo spazio decisionale.

Il documento da presentare ai partiti includerà richieste specifiche per potenziare gli investimenti nella transizione ecologica e digitale. Tra le proposte vi è l'estensione degli strumenti di iperamortamento e delle semplificazioni della Zona Economica Speciale (Zes) unica per il Sud a tutto il territorio nazionale. Confindustria punta anche a facilitare le aggregazioni tra imprese e ad aumentare la patrimonializzazione delle stesse. Queste misure sono considerate indispensabili per migliorare la competitività del sistema industriale italiano nel lungo periodo.

Il ruolo della piccola industria nel contesto attuale

Il Forum della Piccola Industria, cui hanno partecipato 1.200 imprenditori da tutta Italia, ha messo in evidenza il ruolo fondamentale delle piccole imprese come architrave del sistema economico. Fausto Bianchi ha definito queste realtà un pilastro insostituibile per la crescita del Paese e ha invocato interventi istituzionali immediati. La distinzione tra le esigenze delle grandi corporation e quelle delle piccole realtà è centrale per formulare politiche efficaci. Ignorare le difficoltà specifiche della piccola industria significherebbe compromettere la resilienza dell'intero tessuto produttivo nazionale.

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Le richieste avanzate durante il forum includono la necessità di semplificare l'accesso al credito e di ridurre i costi burocratici che gravano sulle micro e piccole imprese. La volontà è quella di creare un ambiente in cui queste aziende possano prosperare nonostante le sfide macroeconomiche. Il messaggio è chiaro: senza il sostegno alle piccole imprese, la crescita economica italiana risulterà fragile e disomogenea. Le istituzioni sono chiamate a riconoscere questa specificità e a rispondere con misure mirate che tengano conto delle reali capacità di assorbimento dei costi delle aziende minori.