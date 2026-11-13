Confindustria Piccola Industria: Le PMI Italiane a Rischio Sopravvivenza e Necessità di Riforme Fiscali

Rapporto Imprese che fanno crescere l'Italia: le PMI affrontano un bivio critico. Il 25,8% dell'occupazione è a rischio, servono incentivi fiscali e capitale proprio per la crescita.

Le piccole e medie imprese italiane si trovano oggi davanti a una scelta cruciale per il proprio futuro. Un rapporto intitolato "Imprese che fanno crescere l'Italia" conferma che le pmi tricolori sono a rischio di sopravvivenza. Questa dichiarazione proviene direttamente dallo studio commissionato da Piccola Industria, l'associazione che rappresenta gli interessi dei piccoli imprenditori nel contesto economico nazionale.

Dati Occupazionali e Perdite Industriali dal 2018

Il rapporto evidenzia un trend preoccupante per il settore. La quota di occupazione è scesa dal 30,1% al 25,8% complessiva. L'industria in senso stretto ha subito perdite significative tra il 2018 e il 2024. In questi sei anni, il numero delle imprese è diminuito del 7,1%. Questi numeri riflettono una contrazione strutturale del tessuto produttivo.

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Il Ruolo Strategico delle Piccole Imprese

Nonostante le difficoltà, le pmi mantengono un ruolo strategico fondamentale per l'economia. Esse danno lavoro a tre quarti degli addetti del settore privato non finanziario. Questo dato sottolinea la loro importanza come principale fonte di lavoro nel Paese. La produzione è un altro pilastro fondamentale del loro contributo.

Le piccole imprese producono il 65% del valore aggiunto totale. Questa percentuale indica la loro capacità di creare ricchezza effettiva. Inoltre, generano circa la metà del valore esportato. Si riferisce alle imprese che vendono all'estero in modo continuativo. Questa quota di export dimostra la loro competitività internazionale.

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Le Richieste Fiscali per il Rafforzamento del Capitale

Il rapporto identifica le priorità per invertire la rotta. L'88% dei partecipanti allo studio richiede un fisco che premi il rafforzamento del capitale proprio. Questa è la condizione più citata dai intervistati. Lo studio è stato curato dal comitato scientifico di Piccola Industria.

Hanno contribuito anche i centri studi di Confindustria alla ricerca. Le altre leve identificate includono strumenti finanziari per la crescita. Il 78% degli intervistati cita le aggregazioni come obiettivo. Gli incentivi fiscali alle aggregazioni sono richiesti dal 68,9% dei rispondenti.

I contributi per consulenza e preparazione delle operazioni sono necessari al 67,8%. I voucher per competenze manageriali sono sostenuti dal 64,7% delle aziende. Questi dati mostrano una chiara preferenza per riforme strutturali rispetto a misure temporanee. Fausto Bianchi, presidente di Piccola Industria e vicepresidente di Confindustria, ha chiarito la posizione.

La Posizione di Fausto Bianchi sulla Legge di Bilancio

Bianchi ha dichiarato che non si chiede un provvedimento aggiuntivo nella prossima legge di Bilancio. La richiesta è volta a un sistema fondato su quattro condizioni precise. Queste condizioni sono regole, investimenti, capitale e finanza. L'obiettivo è consentire alle imprese tra 10 e 100 dipendenti di investire.

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L'intento è anche quello di aiutare queste aziende a diventare più grandi. Il contesto è quello di un Paese che deve rafforzare la propria base industriale. La pressione fiscale e la complessità normativa sono ostacoli riconosciuti. La semplificazione e gli incentivi al capitale sono visti come vie d'uscita. Il rapporto suggerisce che senza queste modifiche, la sopravvivenza delle pmi è a rischio.