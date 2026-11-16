Conflitto a San Donato di Lecce: processato proprietario cani che disturbano vicini

Dopo un anno di latrati insopportabili, i residenti di San Donato di Lecce hanno citato in giudizio il proprietario dei pastori tedeschi. La sentenza attenderà il 8 giugno 2027 per l'udienza pre-dibattimentale.

Un conflitto domestico tra vicini di casa a San Donato di Lecce è arrivato alle aule di tribunale, segnando una svolta dopo dodici mesi di sofferenza continua. I residenti del quartiere hanno deciso di denunciare formalmente il proprietario di tre pastori tedeschi, accusandolo di aver reso insostenibile la vita quotidiana della zona attraverso i continui e insistenti latrati degli animali.

La durata del disturbo acustico

Il problema è iniziato oltre un anno fa e non si è mai risolto nonostante le ripetute segnalazioni alla polizia locale. Le finestre vengono tenute chiuse a tutte le ore del giorno e della notte, e le notti in bianco sono diventate la norma per gli abitanti della zona. Questo stato di Things ha creato un clima di tensione e stress tale da compromettere significativamente il benessere psicofisico di intere famiglie, portando il conflitto a sfociare in una disputa giudiziaria ufficiale.

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Le conseguenze sulla salute mentale

La moglie di uno dei residenti ha subito ripercussioni emotive così gravi da costringerla a rivolgersi a uno specialista. Lo psicologo ha certificato lo stato di ansia e frustrazione della donna, definendo la situazione come insostenibile. Questa diagnosi medica costituisce una prova chiave nel caso, dimostrando come il rumore eccessivo non sia solo un fastidio, ma una vera e propria minaccia alla salute pubblica della comunità locale.

L'impatto sugli anziani della zona

Un caso particolarmente delicato riguarda un anziano residente nella stessa area, affetto da una patologia che richiede riposo prolungato durante la giornata. L'uomo deve sottoporsi a continui trattamenti medici e necessita di un ambiente tranquillo per la sua convalescenza. Tuttavia, i latrati costanti gli impediscono di riposare, costringendolo a vivere in condizioni di disagio permanente.

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Le misure estreme adottate

Nonostante le alte temperature estive, l'uomo è costretto a tenere le finestre chiuse per cercare di attutire il rumore dei cani. La situazione è così grave che, durante l'ultima estate, l'unico modo per trovare un po' di pace è stato per lui trasferirsi temporaneamente nella casa di mare. Questa misura estrema evidenzia la gravità del disagio e l'incapacità di vivere serenamente nella propria abitazione.

Prossimi passi legali e sentenza

Esasperati dalle condizioni di vita, i residenti hanno citato a giudizio il proprietario, costituirsi parte civile per rivendicare giustizia. La vicenda approderà in tribunale il prossimo 8 giugno 2027, data fissata per l'udienza pre-dibattimentale. Nel frattempo, l'incubo dell'assenza di quiete prosegue senza sosta per il quartiere, che attende una risoluzione definitiva del conflitto.