I recenti attacchi del fronte Israele‑Hezbollah culminano in un raid contro Sejoud con oltre ottanta obiettivi neutralizzati e fa parte di un crescente confronto tra le parti che ha portato a nuove normative a Hormuz. Le tensioni si propagano in tutto il mondo, con dichiarazioni di leader iraniani e responsabili della sicurezza israeliani che ribadiscono la necessità di proteggere le frontiere e le rotte commerciali.

Nel mattino di lunedì 12 di questo mese le forze israeliane hanno compiuto un raid contro il centro di Sejoud, situato nella zona più meridionale del Libano , nonostante gli ultimi sviluppi di un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah .

Secondo l'agenzia nazionale d'informazione libanese Ani, le truppe israeliane hanno impiegato soromenti aerei e drone di precisione per neutralizzare più di ottanta obiettivi, tra cui quartieri generali del gruppo armato e missili a brevettamento in servizio. La risposta del gruppo Hezbollah è stata immediata, con emergenti bombardamenti in risposta alla violazione del cessate il fuoco fatto da entrambe le parti e dichiarazioni pubbliche di eliminazione di decine di terroristi.

Secondo la direzione delle Forze di Difesa Israeliane l'attacco ha avuto lo scopo di smantellare le infrastrutture logistiche di Hezbollah che supportano l'arma nello stesso settore e come misura di difesa mirata a evitare nuovi attacchi ai basamenti israeliani nel Sud. In un contesto globale, l'Iran ha annunciato nuove regolamentazioni a proposito delle navi che intendono attraversare lo Stretto di Hormuz in seguito alla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran.

Secondo le comunicazioni del Teheran Times resa pubblica sulla piattaforma X, le navi dovranno sottoporre una richiesta anticipata di attraversamento di almeno quarantotto ore prima di avvicinarsi al Galeone del Golfo Persico. In questo periodo, le tariffe di transito non verranno chieste agli armatori, ma saranno sostenute dal governo iraniano, mentre la coordinazione con le autorità di sicurezza dello Stretto sarà obbligatoria a causa delle mine preesistenti.

L'Autorità iraniana per lo Stretto del Golfo Persico ha però lasciato una nota, evidenziando che la sicurezza delle rotte commerciali rimane una priorità condivisa e che il rispetto delle nuove direttive è vita e morte per il commercio internazionale. In Italia, il periodo di tensione è aumentato ulteriormente con l'intervento di figure politiche e militari.

Il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben‑Gvir ha pubblicato su X affirmandosi diretto verso attraverso i social, evidenziando la necessità di proteggere i cittadini israeliani in una guerra sostenuta dall'attacco di Hezbollah che ha fatto decine di morti. Nel frattempo, il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha confermato che i trattativi con gli Stati Uniti sono vincolati alle linee rosse stabilite da Teheran e che ogni superamento di questi è vissuto con una risposta immediata e decisiva.

Questo spirito è stato compreso dalle ultime dichiarazioni internazionali, in cui i diplomatici hanno tentato di negoziare un cessate fuoco definitivo mentre i mercati afferrano l'angoscia del traffico petrolifero e di altre attività commerciali. Tutti questi elementi puntano a una situazione di crisi sensibilmente volatile e mostrano come le dinamiche militari e politiche siano strettamente connesse a questioni economiche e di sicurezza internazionale.





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