Giorgia Meloni ribadisce il controllo su Tajani e Salvini. La maggioranza supera le difficoltà con l'emendamento scuola. Analisi della crisi politica interna al centrodestra.

La scena politica italiana è stata scossa da una settimana caratterizzata da intensi scontri interni alla coalizione di governo. Il Premier Giorgia Meloni ha dovuto convocare una serie di vertici strategici con i vicepremier per gestire le profonde divergenze emerse tra i partiti dell'esecutivo. Mentre Antonio Tajani fatica a mantenere il controllo del suo partito, che sembra seguire linee guida esterne, Matteo Salvini si impegna in riunioni riservate con i propri iscritti per proteggere la riforma delle pensioni, considerata la misura elettorale prioritaria della Lega. I fondi destinati a tale riforma risultano insufficienti, e la Premier ha giurato categoricamente di non reperire risorse aggiuntive, rendendo la situazione critica.

La Battaglia per la Riforma delle Pensioni

Il nodo centrale del conflitto riguarda la misura nota come "quota 64", che permetterebbe di andare in pensione a 64 anni con 36 anni di contributi. All'interno di Fratelli D'Italia si ritiene che questa norma sia quasi inutile per la popolazione, definendola un mero capriccio politico. Nonostante queste riserve interne, Matteo Salvini si è dichiarato pronto a combattere ferocemente per salvare la misura, temendo il naufragio della proposta. Questo dissenso ha innescato un effetto domino di tensioni che ha rischiato di far crollare la maggioranza, a causa proprio della frammentazione dei voti al suo interno.

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Tensione a Forza Italia e Ruolo di Marina Berlusconi

Le tensioni sono esplose anche nel Senato della Repubblica, dove i saloni erano gremiti di parlamentari in attesa di notizie. L'ombra di Marina Berlusconi, figlia del defunto Silvio Berlusconi e figura di riferimento non ufficiale, ha pesato sulle decisioni. Ella non si espone pubblicamente ma invia messaggi chiari alla capogruppo Stefania Craxi, a Paolo Zangrillo ed Elisabetta Casellati, indicando loro di votare contro le proposte di governo. Questa mossa ha portato a un risultato inaspettato in commissione Bilancio, dove il governo è stato sconfitto per 11 voti contro 12, con Forza Italia che ha sostenuto l'opposizione.

Il punto di rottura è stato un emendamento sull'editoria che obbligherebbe gli editori a vendere libri scolastici digitali alla metà del prezzo di quelli cartacei. I membri più vicini a Berlusconi speravano in un ravvedimento di Tajani, ma il leader di Forza Italia ha anticipato a Meloni che non avrebbe potuto contenere i suoi parlamentari. La Premier ha risposto con fermezza, affermando che nessun membro della coalizione ha il diritto di dettare le linee di governo o le approvazioni legislative, escludendo anche le influenze esterne. Questo episodio ha ricordato le tensioni del 2022, quando Meloni dichiarò di non essere ricattabile da Silvio Berlusconi.

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La Vittoria del Governo e la Strategia Meloni

Nonostante le opposizioni interne, il governo è riuscito a salvarsi in extremis. Nell'aula del Senato, l'emendamento è stato bocciato con 84 voti favorevoli e 76 contrari, un risultato che ha visto la totale unità di Forza Italia, inclusi ministri e parlamentari, nel votare contro la proposta governativa. La regia dell'operazione è stata coordinata da Lucio Malan, capogruppo di Fratelli D'Italia, che ha utilizzato i canali digitali per assicurarsi la presenza dei senatori e ha escluso qualsiasi influenza extra-partitica. Anche se erano assenti alcuni ministri chiave come Giuseppe Valditara e Annamaria Bernini, la maggioranza ha prevalso grazie alla disciplina di voto.

Il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari ha chiarito di non condividere la posizione oppositiva di Forza Italia, sebbene riconosca le perplessità del mondo imprenditoriale. Un report dell'ufficio studi di Fratelli D'Italia ha sottolineato che la contrarietà del alleato non sorprende, ma evidenzia un cambiamento di rotta improvviso. La norma era stata inizialmente approvata nel testo base della manovra con il via libera di tutta la coalizione, inclusa Forza Italia, prima di essere modificata. Questa dinamica politica mette in luce la volontà di Meloni di mantenere il controllo assoluto, indipendentemente dalle pressioni dei partner di coalizione.

Prospettive Future e Candidature Elettorali

La crisi interna non si limita alle questioni legislative, ma riguarda anche la strategia politica in vista delle prossime consultazioni. Le fonti riportano riunioni segrete a Montecitorio, dove è stato imposto il silenzio assoluto per discutere le candidature. Giorgia Meloni intende stringere il controllo sulla selezione dei candidati, in particolare per i comuni e le regioni che si voteranno a breve. Questa mossa dimostra la priorità data dalla Premier alla consolidazione del potere e alla preparazione per il ciclo elettorale, mantenendo al centro la propria autorità nella guida dell'esecutivo e del partito dominante.