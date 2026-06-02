Conflitto CIA-ODNI: l'agenzia smette di partecipare alle valutazioni sull'Iran e rischia la coordinazione dell'intelligence USA

La CIA ha interrotto la collaborazione con l'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale per alcune analisi, comprese quelle sul conflitto in Iran, innescando una crisi di coordinamento tra le agenzie di sicurezza americane. Il dissidio, che vede contrapposti John Ratcliffe e Tulsi Gabbard, rischia di minare il sistema di intelligence creato dopo l'11 settembre 2001.

Il direttore della CIA John Ratcliffe e il direttore dell'intelligence nazionale Tulsi Gabbard sono al centro di un grave conflitto istituzionale che sta compromettendo la collaborazione tra le agenzie di intelligence americane.

Secondo fonti informate, la CIA ha smesso di contribuire ad alcune valutazioni di intelligence prodotte dall'ufficio della direttrice dell'intelligence nazionale (ODNI), incluse quelle relative alla guerra in Iran. La disputa, che coinvolge anche la Defense Intelligence Agency e la National Security Agency, risale a più di un anno fa e ha già alterato la capacità del governoUSA di produrre analisi di sicurezza nazionale coordinate.

Le tensioni sono esplose attorno a un gruppo di lavoro creato nell'aprile 2025 da Tulsi Gabbard, il cosiddetto Director's Initiatives Group, accusato dalla CIA di aggirare i protocolli tradizionali di condivisione e declassificazione delle informazioni. Ritiri la collaborazione, avvenuta in un momento critico per l'amministrazione Trump, con gli Stati Uniti impegnati nel conflitto con l'Iran e ad affrontare minacce globali come l'espansione militare cinese e la guerra della Russia in Ucraina.

Il caso solleva dubbi sull'efficacia delle riforme post‑11 settembre 2001, che avevano istituito la figura del direttore dell'intelligence nazionale per coordinare le 18 agenzie di intelligence. L'ex vicedirettrice dell'intelligence nazionale Beth Sanner ha avvertito che la mancanza di coordinamento rischia di far tornare le agenzie a operare in "stove pipe" (silos), aumentando il pericolo di fallimenti dell'intelligence.

Gabbard ha annunciato le dimissioni per il 30 giugno a causa della malattia del marito, e il presidente Trump ha designato Bill Pulte come nuovo direttore ad interim. Nonostante le critiche, l'ODNI assicura che il flusso di intelligence ai decisori politici non è stato interrotto, mentre la CIA rivendica di agire con "rischi intelligenti" per proteggere gli interessi americani.

La rottura della collaborazione tra CIA e ODNI sul NIC, il principale organo analitico dell'intelligence USA, è particolarmente preoccupante: le valutazioni sull'Iran, teatro di scontri dal febbraio 2026, sono ora prodotte senza il pieno contributo della centrale operativa della CIA. La situazione potrebbe peggiorare se le agenzie continueranno a ritirarsi in settori isolati, indebolendo la risposta strategica degli Stati Uniti di fronte a minacce complesse





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