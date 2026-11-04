Conflitto Energia: Pinto critica tasse e Confindustria al compleanno di Unapace

Salvatore Pinto denuncia misure da 6-7 miliardi per il settore elettrico. Il ministro Pichetto Fratin risponde sulla necessità fiscale. Tensione con Orsini.

Novantasei anni dopo la sua fondazione nel novembre del 1946, l'Unione nazionale aziende produttrici e autoconsumatrici di energia, nota come Unapace, celebra un traguardo segnato da tensioni invece che da pacifica collaborazione. Salvatore Pinto, presidente della lobby dei produttori elettrici rappresentata da Elettricità Futura, ha utilizzato questa ricorrenza per denunciare apertamente le politiche energetiche attuali, definendole un esempio di populismo dannoso.

Impatto fiscale da sei miliardi sul settore

Il presidente di Elettricità Futura ha elencato una serie di provvedimenti legislativi che il settore ritiene ingiusti, tra cui l'aumento dell'Irap e le misure contenute nel decreto Bollette e nella manovra finanziaria. Pinto stima che l'impatto complessivo di queste decisioni ammonti a circa 6-7 miliardi di euro in un solo anno, una cifra che definisce eccessiva per un unico comparto industriale.

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Secondo Pinto, il settore viene trattato come una cassa integerrima da cui attingere risorse, rischiando di compromettere gli investimenti futuri. La dirigente sottolinea che i margini delle società stanno già diminuendo e che ulteriori pressioni fiscali potrebbero avere effetti negativi a lungo termine sull'intera filiera produttiva nazionale.

Posizione del Governo e del Ministro Pichetto Fratin

Al Palazzo delle Esposizioni, a rappresentare l'esecutivo c'era il ministro competente Gilberto Pichetto Fratin. Il ministro ha ringraziato Elettricità Futura per i feedback ricevuti, distinguendo tra apprezzamenti limitati e critiche numerose, ma ha ribadito con fermezza che in tempi economici difficili le tasse sono necessarie per il funzionamento dello Stato.

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Lo stesso messaggio è stato inviato dall'esecutivo ad altri grandi contribuenti, comprese le banche colpite dalla stessa manovra. Tuttavia, ci sono segnali di apertura su specifici dossier tecnici, come la norma sull'idroelettrico, che verrà emendata per chiarire che la cessione di parte dell'energia a prezzi calmierati sarà volontaria.

Questa nuova disposizione si applicherà solo ai produttori che richiederanno contributi pubblici per ripulire i bacini idroelettrici, cercando di bilanciare le esigenze ambientali con la sostenibilità economica delle imprese coinvolte nel processo di transizione energetica.

Tensioni con Confindustria e Orsini

La situazione si complica ulteriormente con le reazioni di Emanuele Orsini, presidente di Confindustria. Sebbene invitato all'evento, Orsini era impegnato nello stesso momento a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per discutere della legge di Bilancio. Durante questo incontro, ha chiesto l'estensione di un anno degli incentivi per gli investimenti e interventi di semplificazione burocratica.

Orsini ha espresso favore verso il dialogo tra produttori e consumatori di energia, sottolineando però la necessità di riequilibrare profitti e costi. Ha citato specificamente i margini del settore idroelettrico, affermando che la responsabilità è essenziale affinché le aziende possano continuare a produrre senza gravare eccessivamente sulle bollette finali.

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Rottura del dialogo e accuse reciproche

La serata ha visto una replica dura da parte di Salvatore Pinto, che ha accusato Orsini di gettare alcol sulle fiamme utilizzando numeri errati nelle sue dichiarazioni. Pinto ha dichiarato che se Confindustria cerca il dialogo è pronta, ma se preferisce appiccare incendi non rimarrà a guardare, evidenziando una mancanza di segnali di pace nel panorama energetico italiano.

Eni, principale produttore italiano di gas, rimane un attore chiave in questo scenario complesso. Pinto ricorda che l'obiettivo politico deve essere rendere il gas marginale per evitare che il Paese resti prigioniero a vita delle dipendenze energetiche esterne, una posizione che contrasta con gli interessi immediati di alcune grandi corporation.