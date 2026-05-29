Conflitto in Libano: 77 bambini uccisi o feriti in una settimana

Il conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano sta avendo un impatto devastante sui bambini del paese. In media, 11 bambini sono stati uccisi o feriti ogni 24 ore negli ultimi sette giorni, secondo l'UNICEF. I pesanti attacchi israeliani hanno colpito città e villaggi nel sud del Libano, e un attacco ha colpito un edificio nella periferia sud di Beirut durante il cessate il fuoco. Dal'inizio del cessate il fuoco in aprile, 55 bambini sono stati uccisi e 212 sono rimasti feriti.

Negli ultimi sette giorni, il conflitto in corso tra Israele e Hezbollah ha causato la morte o il ferimento di 77 bambini in Libano , secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).

In media, 11 bambini sono stati uccisi o feriti ogni 24 ore, mentre Israele ha ampliato gli attacchi in tutto il paese, nonostante il cessate il fuoco in vigore. I pesanti attacchi israeliani hanno colpito città e villaggi nel sud del Libano, e un attacco ha colpito un edificio nella periferia sud di Beirut durante il cessate il fuoco. Dal'inizio del cessate il fuoco in aprile, 55 bambini sono stati uccisi e 212 sono rimasti feriti.

Il cessate il fuoco annunciato da Washington il 16 aprile aveva lo scopo di fermare la guerra che infuria tra Israele e gli Hezbollah sostenuti dall'Iran dal 2 marzo





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