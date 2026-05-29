Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Conflitto in Libano: 77 bambini uccisi o feriti in una settimana

Cronaca News

Conflitto in Libano: 77 bambini uccisi o feriti in una settimana
LibanoConflittoIsraele
📆5/29/2026 10:32 AM
📰Internazionale
31 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 74%

Il conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano sta avendo un impatto devastante sui bambini del paese. In media, 11 bambini sono stati uccisi o feriti ogni 24 ore negli ultimi sette giorni, secondo l'UNICEF. I pesanti attacchi israeliani hanno colpito città e villaggi nel sud del Libano, e un attacco ha colpito un edificio nella periferia sud di Beirut durante il cessate il fuoco. Dal'inizio del cessate il fuoco in aprile, 55 bambini sono stati uccisi e 212 sono rimasti feriti.

Negli ultimi sette giorni, il conflitto in corso tra Israele e Hezbollah ha causato la morte o il ferimento di 77 bambini in Libano , secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).

In media, 11 bambini sono stati uccisi o feriti ogni 24 ore, mentre Israele ha ampliato gli attacchi in tutto il paese, nonostante il cessate il fuoco in vigore. I pesanti attacchi israeliani hanno colpito città e villaggi nel sud del Libano, e un attacco ha colpito un edificio nella periferia sud di Beirut durante il cessate il fuoco. Dal'inizio del cessate il fuoco in aprile, 55 bambini sono stati uccisi e 212 sono rimasti feriti.

Il cessate il fuoco annunciato da Washington il 16 aprile aveva lo scopo di fermare la guerra che infuria tra Israele e gli Hezbollah sostenuti dall'Iran dal 2 marzo

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Internazionale /  🏆 10. in İT

Libano Conflitto Israele Hezbollah Bambini

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'Oms: nella Repubblica Democratica del Congo una collisione catastrofica tra Ebola e conflittoL'Oms: nella Repubblica Democratica del Congo una collisione catastrofica tra Ebola e conflittoGhebreyesus: 'Non esiste un vaccino nè una cura approvati per il virus' (ANSA)
Read more »

Israele, escalation contro Hezbollah in LibanoIsraele, escalation contro Hezbollah in LibanoOltre 30 morti nel Sud del Paese. Hamas conferma la morte del capo dell’ala armata. Tel Aviv rafforza l’aviazione militare
Read more »

Attacchi in Iran: Stati Uniti e Pasdaran si scontranoAttacchi in Iran: Stati Uniti e Pasdaran si scontranoGli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz. Droni di Hezbollah nel nord di Israele: un morto e due feriti. Una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e due riservisti sono rimasti feriti ieri in un attacco con un drone di Hezbollah nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano.
Read more »

Il Libano martoriato attaccato da IsraeleIl Libano martoriato attaccato da IsraeleDalla firma della tregua del 17 aprile oltre 600 persone uccise dai raid. Così Israele applica il modello Gaza. Case e villaggi demoliti dalle ruspe e nessun d…
Read more »



Render Time: 2026-05-29 13:32:24