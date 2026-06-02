Conflitto Israele-Hezbollah: missile Iron Dome difettoso e mediazione USA

Un missile intercettore dell'Iron Dome si disintegra sopra il Libano. Israele continua gli attacchi nel sud del Libano nonostante la mediazione di Trump per evitare un'escalation a Beirut. Oltre 1,2 milioni di sfollati in Libano.

Un missile intercettore difettoso lanciato dal sistema antimissile israeliano Iron Dome si è disintegrato sopra il Libano meridionale, poco dopo essere stato lanciato da Israele .

L'evento è stato osservato dal lato israeliano del confine tra Israele e Libano, nel nord di Israele, il 1 giugno 2026. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione tra Israele e Hezbollah, con continui scontri e scambi di fuoco lungo la frontiera. L'esercito israeliano ha intensificato i bombardamenti nel sud del Libano, mentre Hezbollah ha risposto con attacchi mirati contro le forze israeliane. La situazione rimane estremamente volatile, con il rischio di un'ulteriore escalation regionale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di non attaccare Beirut, nel tentativo di evitare un'escalation del conflitto che dura ormai da tre mesi. Dopo l'intervento di Trump, il governo libanese ha annunciato che Israele si asterrebbe dal colpire i sobborghi meridionali di Beirut controllati da Hezbollah, mentre il gruppo avrebbe cessato gli attacchi contro Israele.

Tuttavia, l'annuncio non ha rassicurato molti libanesi e non ha fermato la guerra più ampia nel sud del Libano, che Netanyahu ha promesso di continuare. Il ronzio di un drone israeliano su Beirut ha tenuto i residenti con il fiato sospeso martedì.

Il governo libanese ha dichiarato che cercherà di espandere il cessate il fuoco durante i colloqui con i funzionari israeliani a Washington mercoledì, l'ultimo di una serie di incontri faccia a faccia a cui Beirut ha partecipato nonostante le obiezioni di Hezbollah. L'Iran ha chiesto un cessate il fuoco in Libano come parte di qualsiasi accordo più ampio con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra iniziata con attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran alla fine di febbraio.

Nel sud del Libano, gli attacchi aerei e l'artiglieria israeliani hanno colpito diverse città, e l'esercito israeliano ha ordinato ai residenti della città di Nabatiyeh di lasciare le loro case prima dei bombardamenti. Hezbollah ha annunciato due operazioni contro le forze israeliane nel sud del Libano nelle prime ore di martedì, ma nessun attacco missilistico transfrontaliero. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato due proiettili provenienti dal Libano.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha avvertito che se le comunità del nord di Israele venissero attaccate, l'esercito israeliano evacuerebbe e colpirebbe i sobborghi meridionali di Beirut. Più di 1,2 milioni di persone in Libano sono state sfollate dalla guerra, iniziata quando Hezbollah ha lanciato razzi contro Israele in sostegno di Teheran il 2 marzo.

Israele aveva bombardato i sobborghi meridionali di Beirut, noti come Dahiyeh, in una fase iniziale della guerra, ma aveva effettuato solo due attacchi da quando Trump ha dichiarato un cessate il fuoco in Libano ad aprile. Le tensioni erano aumentate lunedì dopo che Netanyahu aveva ordinato attacchi su Dahiyeh, con i media statali iraniani che hanno riferito che Teheran aveva interrotto i colloqui indiretti con Washington a causa degli attacchi israeliani in Libano.

Una serie di telefonate sembra aver disinnescato l'escalation: Trump ha detto di aver chiesto a Netanyahu di non effettuare un raid su Beirut e che Hezbollah, tramite intermediari, si era impegnato a non attaccare Israele. Nessun presidente americano ha mai parlato con Hezbollah, con o senza intermediari. Washington ha designato Hezbollah come organizzazione terroristica.

Un alto funzionario libanese ha detto a Reuters che l'obiettivo dei colloqui di Washington sarà quello di concordare modi attuabili e sostenibili per rafforzare il cessate il fuoco, possibilmente attraverso approcci graduali, come l'istituzione di zone pilota dove le ostilità cesserebbero, le truppe israeliane si ritirerebbero e i soldati libanesi si schiererebbero, costruendo gradualmente un cessate il fuoco completo in tutto il Libano





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