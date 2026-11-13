Conflitto Meloni-Messina: Banca e Regioni chiedono ricorso alla Consulta

Intesa Sanpaolo e le Regioni minacciano azioni legali contro la legge di bilancio per superbonus, sanità e giochi. Dettagli sul conflitto istituzionale.

Il rapporto tra il governo italiano e le istituzioni finanziarie e territoriali ha subito un ulteriore deterioramento giovedì scorso, dopo un acceso confronto avvenuto tra l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, e la premier Giorgia Meloni. Lo scontro pubblico ha portato alla luce le profonde divergenze tra l'esecutivo di centrodestra e i principali attori economici e politici del Paese, concentrandosi su specifici articoli della legge di bilancio che sono stati considerati potenzialmente illegittimi o lesivi degli interessi nazionali.

Superbonus e fiscalità: le obiezioni di Intesa Sanpaolo

Le principali banche italiane, guidata da Intesa Sanpaolo, hanno posto nel mirino due articoli specifici della legge di bilancio, identificati come il articolo diciannove e il articolo trentasette. Il primo articolo riguarda la riduzione della deducibilità per le imposte Irap e Ires, mentre il secondo modifica la ripartizione dei crediti derivanti dal superbonus, imponendo di dividerli in dieci rate annuali per le spese effettivamente sostenute durante l'anno duemilaventi tre. Questa decisione ha suscitato forti perplessità nel settore bancario, che teme impatti negativi sulla liquidità e sui bilanci aziendali.

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Oltre alle direttive dirigenziali delle grandi istituzioni finanziarie, anche gli azionisti di Intesa Sanpaolo e di altri importanti gruppi bancari hanno fatto trapelare informazioni nei giorni scorsi riguardo alla possibilità concreta di presentare un ricorso alla Corte Costituzionale. Tale azione legale è considerata una opzione seria sul tavolo se il governo non dovesse apportare modifiche significative alla normativa riguardante i crediti d'imposta. La pressione degli azionisti sottolinea l'urgenza di risolvere le criticità emerse durante il dibattito parlamentare.

Sanità e Regioni: il caso De Pascale e la Consulta

Un'altra area di forte tensione riguarda i finanziamenti destinati al sistema sanitario regionale, con le Regioni che contestano apertamente quello che definiscono un definanziamento silenzioso. La Conferenza delle Regioni aveva richiesto in precedenza circa diciotto miliardi di euro aggiuntivi da spendere nell'arco di un triennio, includendo una quota di circa sette punto cinque miliardi già destinata all'anno duemilaventisette. Tuttavia, la manovra di bilancio attuale ne assegna solo sette virgola uno miliardi complessivi, creando un divario considerevole rispetto alle esigenze dichiarate.

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Il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale, ha dichiarato pubblicamente che se la manovra non dovesse subire variazioni, le Regioni dovrebbero portare il governo davanti alla Corte Costituzionale. De Pascale ha sostenuto che sul tema del finanziamento della sanità si stia allontanando dalla Costituzione, uscendo dal dettato costituzionale che deve essere difeso con fermezza. Il governatore ha ricordato che il quattro novembre è uscita una sentenza della Consulta su un ricorso della Regione Emilia-Romagna sui Livelli Essenziali di Assistenza per le disabilità, vinto dalla Regione stessa.

Questa precedente decisione stabilisce che il Governo non può unilateralmente decidere sul sistema di finanziamento delle prestazioni essenziali. Non può fissare degli obiettivi e poi scaricare sulle Regioni il compito di raggiungerli senza fornire uno schema funzionante in termini di trasferimenti o di fiscalità. Il principio affermato è che il governo non può fissare i Livelli Essenziali di Assistenza, definanziare il sistema sanitario e scaricare la responsabilità sulle Regioni. Il ricorso si fonderebbe sull'idea che lo Stato imponga alle Regioni l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza senza fornire risorse adeguate.

Incositituzionalità e vincoli alla spesa privata

Anche un esponente del centrodestra, come il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha chiarito che nessuno intende disconoscere la realtà dei fatti riguardanti i fondi sanitari. Ha spiegato che i fondi per la sanità sono aumentati negli anni di Governo Meloni, ma il problema reside nel fatto che la spesa corre più velocemente del finanziamento. Con questa specifica manovra di bilancio, si rischia di non riuscire più a garantire la copertura dei Livelli essenziali di assistenza, creando un squilibrio strutturale nel settore.

I tecnici dei Servizi Studi di Camera e Senato hanno sollevato ulteriori possibili profili di incostituzionalità nei nuovi vincoli imposti alla spesa regionale per le prestazioni acquistate dai privati accreditati. La norma in questione aumenta di tre punti percentuali il tetto di spesa con cui le Regioni acquistano prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate, stabilendo al contempo come utilizzare le risorse aggiuntive. Questo intervento limita l'autonomia decisionale delle Regioni.

Nei dossier sulla legge di bilancio, i tecnici richiamano la sentenza numero centododici del duemilaventicinque della Corte Costituzionale. Tale sentenza stabilisce che fissare limiti specifici all'interno del limite di spesa regionale generale può incidere in ambiti discrezionali di scelta riservati alla Regione. Da qui giunge l'invito formale ai legislatori di considerare l'opportunità di valutare tali profili costituzionali, suggerendo che l'attuale impostazione potrebbe essere contestabile giuridicamente.

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Concessioni di gioco: rinvii e sanzioni europee

Un ultimo nodo controverso riguarda le gare per le concessioni dei giochi pubblici, che continuano a slittare nonostante il monito espresso dalla Corte Costituzionale contro i ripetuti rinvii. I tecnici dei Servizi Studi nel dossier sulla manovra richiamano la sentenza numero quarantanove del duemilaventiuno, che ha stigmatizzato il costante e reiterato rinvio delle gare concernenti i giochi pubblici. La Corte auspicava, anche a tutela della concorrenza, l'approdo a un quadro normativo in tutti i suoi aspetti definito e stabile.

Il richiamo arriva nell'esame delle disposizioni che prorogano fino al treinta dicembre duemila ventinove le concessioni, già più volte prolungate, per le scommesse sportive e per le reti di gestione degli apparecchi da gioco. La manovra interviene anche sul settore del bingo, ambito su cui i tecnici ricordano una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del trenta marzo duemilaventicinque.

Secondo la normativa europea, osta a proroghe unilaterali delle concessioni accompagnate da aumenti dei canoni e da altri vincoli per gli operatori, quando tali modifiche, considerate nel loro insieme, non rispettano le condizioni previste dalle regole europee. La nuova norma prevede per le sale bingo indennità mensili commisurate al fatturato, variabili da seimilacinquecento a quattordicimilacinquecento euro. Il dossier ricorda inoltre che il riordino del gioco su rete fisica, previsto dalla delega fiscale del duemilaventitré, non è ancora stato attuato.

Le nuove gare restano condizionate dall'incertezza sulle regole territoriali per l'apertura dei punti gioco, creando un clima di instabilità per gli investitori e gli operatori del settore. La combinazione di questi fattori evidenzia la complessità del bilancio statale e le difficoltà nell'allineare le esigenze fiscali nazionali con gli obblighi costituzionali e internazionali, preparando probabilmente un lungo periodo di contenzioso legale tra Stato e Regioni.