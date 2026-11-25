Simona Ventura e Barbara D'Urso sono ai ferri corti in Rai. Le scuse passate e le polemiche recenti rivelano una relazione complessa tra le due conduttrici.

Il conflitto pubblico tra Simona Ventura e Barbara D'Urso continua a segnare le ultime puntate di Ballando con le Stelle su Rai 1. Le due conduttrici, rispettivamente di 61 e 69 anni, sono protagoniste di un rapporto teso che si è manifestato attraverso accuse e riferimenti diretti durante le dirette televisive. Ventura, affiancata da Francesca Fialdini, ricopre il ruolo di regina del tesoretto, mentre D'Urso siede per la prima volta come membro della giuria. Questa combinazione di ruoli ha creato una dinamica competitiva che ha portato a scambi verbali sempre più aspri.

Le accuse di Ventura alla collega

Le tensioni sono esplose pubblicamente già dalla prima puntata, quando Simona Ventura ha rivolto una frecciata a Barbara D'Urso dopo l'esibizione di Pasquale La Rocca e Ornella Muti. La conduttrice ha chiesto alla collega se fosse gelosa del ballerino, riferendosi al passato quando La Rocca aveva danzato con D'Urso nell'edizione precedente. Questa prima mossa ha innescato una serie di stoccate continue che hanno caratterizzato le successive dirette. Nel corso dell'ultima puntata, il dibattito si è fatto ancora più personale e pungente.

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Simona Ventura ha criticato l'assenza di saluti da parte della collega, definendo la situazione come affari privati ma sottolineando la difficoltà di riconoscerne il comportamento attuale. La conduttrice ha poi portato alla luce episodi del passato, ricordando a Barbara D'Urso i momenti di difficoltà professionale vissuti alcuni anni fa. Ventura ha spiegato che, quando D'Urso veniva trattata come una persona da evitare, lei l'aveva invitata a casa propria per pranzare insieme. In quel frangente, Ventura e il marito Giovanni le avevano consigliato di partecipare a Ballando con le Stelle come concorrente, un'offerta che sembra essere stata dimenticata o ignorata dalla D'Urso.

Storia di rivalità e collaborazioni

Le radici di questo dissidio sembrano affondare nel lontano 2004. In quell'anno, Barbara D'Urso, conduttrice del Grande Fratello, superò negli ascolti Simona Ventura, impegnata nella terza serata del Festival di Sanremo. L'edizione sanremese fu particolarmente complessa a causa del boicottaggio delle case discografiche, un contesto che accentuò la competizione tra le due testimonial del grande schermo. Questo evento storico viene spesso citato come il primo vero segnale di rottura tra le due carriere.

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Ulteriori tensioni emersero tra il 2008 e il 2013, quando le voci di un presunto flirt tra Barbara D'Urso e Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura, alimentarono le polemiche. La situazione peggiorò ulteriormente nel 2016, quando Ventura fece ritorno a Mediaset senza frequentare i salotti di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, programmi storici di D'Urso. La conduttrice spiegò di non essere mai stata invitata, sottolineando un'esclusione che non passò inosservata. Due anni dopo, nel 2018, i telespettatori notarono che Ventura non appariva nelle immagini di Temptation Island Vip, nonostante il suo ruolo di conduttrice del reality su Canale 5.

Evoluzione dei rapporti attuali

Nonostante le polemiche passate, ci sono stati momenti di vicinanza. Nel 2021, le due collaborarono indirettamente per Discovering Simo, un progetto di Real Time a cui lavorò Ventura insieme all'agenzia creativa che impiegava Emanuele Berardi, figlio di Barbara. Nel 2023, le conduttrici si mostrarono insieme, dando l'impressione che i rapporti si fossero distesi. L'anno scorso, D'Urso raccontò al Corriere della Sera di aver trovato in Ventura una delle poche colleghe a esserle stata accanto dopo l'allontanamento da Mediaset. Questa dichiarazione fu confermata anche dalla stessa Ventura tramite un video sui social.

Allo stato attuale, la situazione è nuovamente tesa e la curiosità è alta su come Barbara D'Urso risponderà alle parole di Simona Ventura. La scelta tra una risposta pubblica o il silenzio potrebbe determinare l'ulteriore evoluzione di questo famoso duello televisivo. Il pubblico attende di vedere se le vecchie ferite riaperte riporteranno le due iconiche figure dello spettacolo italiano su posizioni incompatibili o se si riuscirà a trovare una nuova modalità di convivenza professionale.