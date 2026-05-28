Conflitto USA-Cina su Taiwan: rischio escalation nucleare, avverte think tank

Un rapporto dell'IISS mette in guardia da un possibile conflitto nucleare tra Stati Uniti e Cina per Taiwan, in occasione del Dialogo di Shangri-La a Singapore.

Un nuovo rapporto dell'International Institute for Strategic Studies ( IISS ) lancia l'allarme su un possibile conflitto tra Stati Uniti e Cina per Taiwan , che potrebbe degenerare in uno scontro nucleare.

Secondo l'analisi strategica diffusa in vista del Dialogo di Shangri-La a Singapore, entrambe le potenze militari sarebbero pronte a lanciare operazioni su larga scala contro i centri di comando e comunicazione avversari, aumentando il rischio di un'escalation incontrollata. Il documento, che esamina le dottrine militari in evoluzione nella regione Asia-Pacifico, sottolinea come il mondo si trovi sull'orlo di una nuova corsa agli armamenti nucleari, con il Pacifico al centro di queste tensioni.

Il rapporto IISS evidenzia che gli Stati regionali stanno espandendo i loro arsenali nucleari, mentre i paesi non dotati di armi atomiche sviluppano capacità convenzionali a lungo raggio, mettendo a dura prova la stabilità strategica. Taiwan, insieme al conflitto in Iran e alle incertezze sugli impegni americani nella regione, sarà uno dei temi centrali del forum di Singapore, che riunisce ministri, generali, capi dell'intelligence, diplomatici, analisti e produttori di armi.

L'incontro segue il vertice di Pechino tra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump, che ha suscitato preoccupazioni a Taipei circa l'impegno statunitense a difendere l'isola democratica. Pechino non ha mai escluso l'uso della forza per riunificare Taiwan, ma afferma di preferire una 'riunificazione pacifica', mentre il governo taiwanese respinge le rivendicazioni di sovranità cinese.

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth parlerà sabato alla conferenza di Singapore, mentre la Cina deve ancora confermare la presenza del suo ministro della Difesa Dong Jun. L'analisi IISS, che si estende per 156 pagine, esamina anche come potrebbe svilupparsi un conflitto su Taiwan.

Mentre gli obiettivi di Stati Uniti e Cina in uno scenario su Taiwan sarebbero diversi - i cinesi per tenere a bada gli americani e i loro alleati, gli americani per rafforzare la resilienza di Taiwan - ci si aspetterebbe che entrambe le parti lancino vaste operazioni su tutti i domini militari. Il rapporto avverte che un conflitto con la Cina rischierebbe un'escalation, potenzialmente fino al livello nucleare, data l'importanza strategica di Taiwan per Pechino.

Attualmente, non ci sono prove pubbliche che entrambe le forze armate comprendano le necessarie misure di sicurezza per prevenire, o le regole di ingaggio che limiterebbero, il targeting reciproco dei nodi chiave di comando, controllo, comunicazioni, computer, intelligence, sorveglianza e ricognizione. La prospettiva di un'escalation nucleare continua quindi a incombere in un conflitto maggiore tra Stati Uniti e Cina.

Sebbene gli arsenali nucleari di Stati Uniti e Russia siano ancora molto più grandi di quello cinese, funzionari americani e analisti del controllo degli armamenti affermano che la Cina sta espandendo e migliorando le sue capacità atomiche più velocemente di qualsiasi altra potenza nucleare. Secondo le stime della Federation of American Scientists, Russia e Stati Uniti dispongono rispettivamente di 4.400 e 3.700 testate attive, mentre la Cina ne ha 620.

Il rapporto completo sarà discusso in dettaglio durante il Dialogo di Shangri-La, che si terrà dal 29 al 31 maggio a Singapore





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