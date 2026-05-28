Conflitto USA-Cina su Taiwan: rischio nucleare, allarme dell'IISS

Un rapporto dell'International Institute for Strategic Studies avverte che un conflitto tra Stati Uniti e Cina per Taiwan potrebbe sfociare in escalation nucleare, con entrambe le forze armate pronte a colpire i centri di comando e comunicazione avversari. L'analisi, diffusa prima del vertice di sicurezza di Singapore, evidenzia l'assenza di dialoghi strutturati sul controllo degli armamenti e la rapida espansione dell'arsenale cinese.

Le tensioni tra Stati Uniti e Cina per Taiwan potrebbero degenerare in un conflitto nucleare: lo afferma un importante istituto di ricerca strategica, l'International Institute for Strategic Studies ( IISS ), in un rapporto diffuso alla vigilia del più importante vertice di sicurezza in Asia.

Secondo l'analisi, entrambe le potenze militari potrebbero colpire i rispettivi sistemi di comando, controllo, comunicazioni e intelligence, con il rischio di un'escalation atomica. Il documento evidenzia che il mondo è sull'orlo di una nuova corsa agli armamenti nucleari, con il Pacifico asiatico al centro di questa competizione. Mentre gli arsenali nucleari di Russia e Stati Uniti restano più grandi, la Cina sta espandendo le proprie capacità nucleari a un ritmo senza precedenti.

Il vertice di Singapore, noto come Shangri-La Dialogue, vedrà la partecipazione di ministri, generali e analisti, anche se la Cina non ha ancora confermato la presenza del ministro della Difesa Dong Jun. Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth interverrà sabato.

Il rapporto sottolinea l'assenza di canali di comunicazione formali tra Washington e Pechino sul controllo degli armamenti, a differenza della Guerra Fredda con Mosca, e avverte che le dottrine militari dei due paesi potrebbero portare a scontri su più fronti, senza adeguate 'regole di ingaggio' per evitare un'escalation nucleare. La visita del presidente Trump a Pechino non ha prodotto intese specifiche sul nucleare, e la questione di Taipei resta un punto critico nelle relazioni bilaterali





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