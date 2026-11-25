Le forze Houthi minacciano di colpire Jeddah se l'Arabia Saudita attacca Hodeidah. La coalizione saudita risponde con raid su Saada e Amran, intensificando la guerra nel Mar Rosso.

Il 25 novembre, le forze armate dello Yemen hanno annunciato ufficialmente che il porto di Jeddah e tutte le altre strutture portuali saudite affacciate sul Mar Rosso saranno prese di mira come risposta a eventuali attacchi contro il porto di Hodeidah. Questa dichiarazione di ritorsione diretta è stata resa nota mercoledì, segnalando un drammatico escalation delle minacce tra le due parti in conflitto nella regione.

Minacce Houthi contro le infrastrutture saudite

Nella dichiarazione ufficiale rilasciata dal portavoce degli Houthis, Yahya Saree, il gruppo armato ha imposto una evacuazione immediata per tutti i dipendenti, i lavoratori portuali e le persone che risiedono nelle vicinanze delle strutture costiere. L'autorità ha inoltre invitato esplicitamente le compagnie di navigazione internazionali a ritirare tempestivamente le proprie navi dalle acque interessate, evidenziando il pericolo imminente per il traffico marittimo commerciale e militare.

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Rappresaglie della Coalizione guidata dall'Arabia Saudita

In risposta alle recenti minacce, la coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita ha lanciato attacchi mirati contro le capacità operative nel porto di Hodeidah. Secondo il comunicato stampa diffuso dalla coalizione lo stesso mercoledì, i raid hanno portato alla distruzione di numerosi obiettivi strategici situati nelle governatorati yemeniti di Saada e di Amran, segnando un aumento della potenza di fuoco aerea impiegata nelle aree controllate o contestate.

Contesto dello stretto di Bab el-Mandeb

L'intensificazione dei combattimenti tra le due fazioni è diventata particolarmente evidente a partire da settembre, quando le forze Houthi hanno iniziato una avanzata territoriale verso lo stretto di Bab el-Mandeb. Questo passaggio marittimo rappresenta un punto di strozzo strategico fondamentale per il commercio globale, situato all'imboccatura meridionale del Mar Rosso, rendendo la regione un centro nevralgico per la sicurezza navale internazionale.

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Escalation degli attacchi reciprocamente mirati

Dall'inizio di questa nuova fase di conflitto, gli Houthis hanno accelerato sistematicamente le loro operazioni offensive contro le infrastrutture critiche saudite, inclusi aeroporti, porti commerciali e impianti petroliferi. Parallelamente, l'Arabia Saudita ha intensificato la frequenza e l'intensità dei suoi raid aerei contro gli obiettivi degli Houthis situati all'interno del territorio yemenita, in una spirale di violenza che si è protratta fino alla dichiarazione di mercoledì.

Impatto strategico sulla sicurezza regionale

La situazione attuale crea un rischio significativo per la stabilità economica e geopolitica dell'intera area del Mar Rosso, con entrambe le parti che utilizzano le infrastrutture civili e commerciali come leva di pressione militare. Le azioni di mercoledì dimostrano la volontà delle forze Houthi di colpire direttamente l'economia saudita, mentre la risposta della coalizione sottolinea la determinazione di Riyadh a proteggere le proprie difese e i propri interessi vitali nella regione.