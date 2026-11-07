Confronto offerte fibra e mobile: TIM, Vodafone e WindTre analisi prezzi

Analisi dettagliata delle migliori combinazioni fibra e mobile di TIM, Vodafone e WindTre. Confronto prezzi, velocità, Giga inclusi e costi nascosti per scegliere la soluzione giusta.

Il mercato della telefonia fissa e mobile in Italia offre soluzioni integrate sempre più competitive per gli utenti che cercano connettività domestica ad alta velocità e dati mobili consistenti. Numerosi gestori hanno strutturato piani che uniscono la navigazione in fibra ottica a piani SIM con giga illimitati o di grandi dimensioni, permettendo di ottimizzare la spesa mensile per le comunicazioni. Di seguito vengono analizzate le principali offerte commerciali attualmente disponibili, esaminando nel dettaglio le caratteristiche tecniche, i costi di attivazione e le condizioni contrattuali specifiche di TIM, Vodafone e WindTre.

Analisi dettagliata dell'offerta TIM

Il piano di TIM combina una connessione in fibra ottica con un pacchetto mobile integrato, offrendo una velocità teorica fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload, a seconda della copertura infrastrutturale disponibile nell'area di interesse. L'abonnement include il modem TIM Hub Pro, dotato di tecnologia Wi-Fi 7, per garantire una copertura wireless ottimale all'interno dell'abitazione.

Also read Fastweb+Vodafone: su jv con Tim su torri atteso accordo vincolante entro l’anno

Integrando una nuova SIM TIM Mobile, il costo del canone mensile scende a 9,99 euro, comprendendo 20 GB di dati in rete 5G Ultra, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS. Di questi gigabyte, 15 possono essere utilizzati in roaming all'interno dell'Unione Europea senza costi aggiuntivi.

Per la linea fissa, il canone base è di 37,90 euro, cifra che comprende la navigazione illimitata e le chiamate verso fissi e mobili nazionali. Tuttavia, è fondamentale considerare i costi iniziali e le clausole di rinnovo: l'attivazione della linea fissa richiede un pagamento una tantum di 39,90 euro, mentre il modem viene erogato gratuitamente per i primi 24 mesi e successivamente costa 5 euro mensili per ulteriori due anni, rateizzati su 48 mesi totali.

Advertisement

Le chiamate illimitate sono incluse gratuitamente per i primi 24 mesi, con opzione di rinnovo per altri 24 mesi; dopo questo periodo, il costo aggiuntivo è di 5 euro al mese. Il costo di attivazione rateizzato, pari a 5 euro mensili per 24 mesi, è già incorporato nel canone pubblicitario. In caso di recesso anticipato entro i primi 24 mesi, si applica una penale di 23 euro più le rate residue non estinte, salvo pagamento in un'unica soluzione.

Altre spese rilevanti includono 5,99 euro mensili per la fattura cartacea, evitabili optando per il formato digitale, e 10 euro per l'acquisto della SIM fisica in negozio, contro il costo zero se ordinata online. È necessario verificare attentamente il prezzo finale dopo la scadenza delle promozioni, poiché il canone può subire aumenti significativi.

Vodafone: Gigaplug e costi di gestione

La proposta di Vodafone propone un pacchetto che integra una connessione Internet domestica illimitata con una SIM mobile da 150 GB di traffico dati. Il piano include 200 SMS, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e la funzionalità Wi-Fi Calling, utile per mantenere la connettività vocale anche in presenza di segnale mobile debole, purché sia disponibile una rete Wi-Fi.

Le velocità di connessione variano in base alla tecnologia di accesso: la fibra FTTH offre fino a 2,5 Gbps in download, la FTTc arriva a 200 Mbps, mentre la tecnologia FWA permette di raggiungere 300 Mbps. L'hardware fornito è un modem con supporto Wi-Fi 6, adeguato per le esigenze della maggior parte degli utenti residenziali.

Le chiamate dalla linea fissa non sono illimitate ma funzionano a consumo, con uno scatto alla risposta di 19 centesimi e una tariffazione di 19 centesimi al minuto sia per i fissi che per i mobili nazionali. L'attivazione della SIM costa 10 euro una tantum, mentre quella della linea fissa è gratuita per le tecnologie FTTH, FTTc e FWA outdoor.

Per le linee FWA indoor, è previsto un contributo di attivazione di 39,95 euro una tantum. In caso di disdetta entro i primi 24 mesi, il costo di disattivazione corrisponde al prezzo mensile non promozionale dell'offerta attiva al momento della cessazione del servizio, garantendo una trasparenza sui costi di uscita.

Advertisement

L'alternativa WindTre NeXXt One

WindTre propone un pacchetto combinato al costo promozionale di 33,90 euro al mese, rispetto ai 37,90 euro standard. Questa offerta unisce la fibra ultraveloce a un piano Mobile Start, dotato di 150 GB di traffico dati utilizzabili anche in rete 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 32 GB per il roaming nell'Unione Europea.

La componente fissa include il modem NeXXt One con tecnologia Wi-Fi 6 e chiamate a consumo, tariffate 15 centesimi al minuto verso fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta. La velocità massima raggiungibile è di 2,5 Gbps con connessione FTTH, a patto che l'infrastruttura sia disponibile nel punto di presa.

Il servizio include inoltre il supporto per il Wi-Fi Calling, consentendo di effettuare chiamate attraverso una rete Wi-Fi compatibile. Questa soluzione si posiziona come una scelta competitiva per chi cerca un buon equilibrio tra quantità di dati mobili e velocità di connessione domestica, con una struttura di costi relativamente semplice da comprendere fin dal primo mese di abbonamento.

Considerazioni finali e impatto sui consumatori

La scelta tra questi operatori dipende da fattori specifici come la copertura infrastrutturale reale nell'indirizzo di residenza, l'uso effettivo dei dati mobili e la durata prevista dell'abbonamento. Per gli utenti che prevedono di cambiare operatore o disdire il servizio entro due anni, è cruciale calcolare i costi di recesso e le rate residue del modem.

L'adozione di tecnologie come il Wi-Fi 7 da parte di TIM o il Wi-Fi 6 dei competitor influisce direttamente sulla stabilità della connessione domestica, specialmente in case con numerosi dispositivi connessi. La trasparenza sui costi di attivazione e sulle penali di recesso rimane l'aspetto più rilevante per la scelta finale, influenzando significativamente il costo reale a lungo termine dell'abbonamento.