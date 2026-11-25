Analisi della dinamica ereditaria Delfin tra Rocco Del Vecchio, Leonardo Maria e la vedova Zampillo. Dettagli su rinunce, usufrutti vitalizi e le cause legali in corso a Milano per il controllo dell'azienda.

La gestione del patrimonio di Leonardo Del Vecchio è al centro di un intricato scenario legale ed economico che coinvolge la famiglia e la società Delfin. Le recenti dichiarazioni di Leonardo Maria Del Vecchio hanno evidenziato la necessità di un accordo tra gli azionisti per stabilizzare il controllo. Senza un patto di sindacato tra i soci, la dinamica della quota rimane incerta. La famiglia Del Vecchio punta a mantenere il controllo nelle proprie mani. Tuttavia, la strada è ostacolata da dispute interne complesse.

Rocco Del Vecchio e la rinuncia del luglio 2022

Al centro della controversia vi è la posizione di Rocco Del Vecchio e la rinuncia avvenuta il primo luglio 2022. A firmare tale rinuncia, pochi giorni dopo la morte del marito, era stata la vedova Rossella Zampillo. Il testamento aveva stabilito una divisione specifica dei beni. A Rocco era stata lasciata la sola nuda proprietà del 12,5% delle azioni. L'usufrutto vitalizio era invece riservato alla madre.

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Questa struttura patrimoniale crea una situazione unica. Rocco possiede la quota ma non può esercitare pieni diritti senza il consenso sull'usufrutto. La madre detiene il potere decisionale sull'uso delle quote fino alla sua morte. Questo meccanismo ha limitato la capacità di intervento diretto di Rocco nel controllo aziendale. La rinuncia firmata dalla vedova ha aggiunto ulteriori livelli di complessità al quadro proprietario.

Leonardo Maria Del Vecchio e le azioni legali a Milano

Leonardo Maria Del Vecchio ha espresso la sua posizione riguardo a una potenziale uscita di mercato. Ha affermato che solo con un patto di sindacato gli azionisti potrebbero scendere come quota. In tal caso, il controllo resterebbe saldamente nelle mani della famiglia Del Vecchio. Non ha fornito nomi specifici tra gli otto soci della holding. Tuttavia, ha confermato le azioni legali in corso.

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Leonardo Maria ha depositato una memoria nel procedimento cautelare a Milano. Questa azione si affianca a quelle già intraprese da Rocco Del Vecchio. Entrambi i fratelli intentano cause contro la matrigna Rossella Zampillo. La vedova del fondatore ha compiuto un passo analogo presso il Tribunale di Milano. Il processo di merito riprenderà il 27 marzo. La decisione potrebbe arrivare anche dopo un anno.

Le richieste di Rossella Zampillo sull'usufrutto

Rossella Zampillo sta cercando di recuperare i diritti sull'usufrutto delle azioni. Chiede che lo stesso usufrutto le sia restituito integralmente. La sua posizione è contrapposta a quella dei figli del primo letto. La vicenda legale si concentra sull'interpretazione del testamento e sulla validità delle rinunce. Il Tribunale di Milano dovrà stabilire i diritti effettivi di ciascuna parte.

La situazione è particolarmente delicata perché coinvolge un'azienda di rilevanza internazionale. Delfin, la holding che controlla Luxottica e altre aziende occhialiere, è un asset strategico. La stabilità del controllo è fondamentale per gli investitori e per il mercato. Le dispute interne potrebbero influenzare la percezione del valore azionario. Nessun riferimento puntuale è stato fatto alla possibile uscita di altri soci.

Impatto sul controllo aziendale e scenari futuri

L'esito delle cause legali determinerà il futuro controllo della famiglia Del Vecchio. Se l'usufrutto viene restituito a Rossella Zampillo, il potere decisionale cambierebbe. Rocco Del Vecchio manterrebbe solo la nuda proprietà. Leonardo Maria Del Vecchio continua a sostenere la necessità di un accordo. Senza un patto di sindacato, la frammentazione delle quote potrebbe indebolire la famiglia.

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Gli osservatori seguono con attenzione lo sviluppo del processo a Milano. Il riprendere delle udienze il 27 marzo segna una data cruciale. La sentenza finale potrebbe chiarire la struttura del potere. Nel frattempo, la gestione operativa dell'azienda continua sotto la supervisione attuale. La chiarezza giuridica è essenziale per la stabilità a lungo termine. La famiglia Del Vecchio deve navigare queste acque torbide con cautela.