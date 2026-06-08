Congiunzione Venere-Giove: il cielo di giugno regala uno spettacolo planetario

La spettacolare congiunzione tra Venere e Giove illumina le serate dell'8 e 9 giugno. Nonostante la distanza reale di centinaia di milioni di chilometri, i due pianeti appaiono vicinissimi nel cielo per via di un allineamento perfetto con la Terra. L'evento, visibile a occhio nudo o con un semplice binocularino verso ovest-nordovest, offre un'opportunità unica per ammirare due giganti del sistema solare abbracciati nel buio. Consigliate location con basso inquinamento luminoso, come il Parco Nazionale del Gran Paradiso. Nei giorni successivi, atteso anche il bacio cosmico tra Luna e Spica.

Una congiunzione spettacolare tra Venere e Giove illumina le serate dell'8 e 9 giugno, offrendo uno spettacolo celeste accessibile a tutti. I due pianeti, pur essendo divisi da centinaia di milioni di chilometri nello spazio, appariranno vicinissimi nel cielo a causa di un perfetto allineamento con la Terra.

Venere brillerà come un diamante bianco e intenso, mentre Giove, leggermente meno luminoso, risulterà comunque magnetico. L'evento, definito tecnicamente congiunzione, è visibile già dalle notti precedenti e rappresenta un'occasione imperdibile per gli amanti dell'astronomia. Per osservare al meglio il fenomeno, è consigliabile puntare lo sguardo verso ovest-nordovest, in un'area con il minor inquinamento luminoso possibile. Non sono necessari telescopi professionali; un semplice binocolo o anche solo la vista nuda sono sufficienti per godersi lo spettacolo.

In Italia esistono diverse location ideali, come il Parco Nazionale del Gran Paradiso, che offre cieli particolarmente bui e incontaminati. Anche in città l'appuntamento non va perso, purché ci si rechi in un luogo con meno luce artificiale. Nei giorni successivi, un altro evento interessante attende gli appassionati: un "bacio cosmico" tra la Luna e la stella Spica, anch'esso visibile a occhio nudo.

Questi fenomeni celesti di giugno trasformano le serate in momenti magici, invitando a guardare verso l'alto e a contemplare la magnificenza del sistema solare





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