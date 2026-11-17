Il segretario ad interim Hung Cao difende la Marina USA da attacchi democratici su Iran e suicidi. Il Senato esamina conferma dopo elezioni midterm.

WASHINGTON, 17 novembre - Durante un'audizione davanti alla Commissione per le forze armate del Senato degli Stati Uniti, Hung Cao, segretario ad interim della Marina, ha subito una forte crittca. I legislatori democratici lo hanno accusato di essere un semplice esecutore delle politiche del presidente Donald Trump. In particolare, hanno contestato la gestione della guerra in Iran e la risposta agli incidenti di salute mentale.

La conferma di Hung Cao al suo ruolo dipende dai voti del Senato. Egli ha testimoniato il 17 novembre 2026 a Capitol Hill a Washington. La scena riflette le tensioni politiche tra le due Camere del Congresso americano in questo periodo di transizione di potere.

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Dettagli sulla Guerra Iran e Blocco Navale

La guerra in Iran è ormai entrata in una fase di stallo, focalizzata sul controllo dello Stretto di Hormuz. La Marina degli Stati Uniti ha imposto un blocco navale severo contro Teheran. Questo sforzo ha richiesto l'invio di portaerei nel Medio Oriente per sostenere le operazioni militari.

Hung Cao ha evitato di rispondere direttamente alle domande più difficili sul costo del blocco. Il Comitato ha inoltre chiesto informazioni sui danni subiti dalla sede della Marina in Medio Oriente. Questi attacchi iraniani hanno colpito infrastrutture strategiche delle forze armate americane.

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Crisi Salute Mentale Portaacerei

Il punto focale del dibattito ha riguardato la salute mentale dei marinai a bordo dell'portaerei Abraham Lincoln. Su questa nave sono stati registrati otto tentativi di suicidio da parte del personale. I senatori democratici hanno chiesto conto delle condizioni a bordo.

Donald Gillibrand ha definito inadeguata la risposta di Hung Cao. Ha accusato il segretario di minimizzare la gravità della situazione. Cao ha spiegato che un marinaio aveva usato un salvagente e non intendeva suicidarsi. Gillibrand ha ribattuto che tale risposta era disumana e ignorava il trauma del personale.

Voto Conferma e Background Hung Cao

Per diventare segretario civile della Marina, Hung Cao necessita di un'eccezione alle norme. Si è ritirato dalla Marina solo nel 2021. La legge richiede un periodo di raffreddamento di sette anni prima di assumere questo incarico civile. Cao è stato introdotto dal repubblicano Rob Wittman come esempio di successo.

Cao è un rifugiato vietnamita con ventiquattro anni di servizio. Ha partecipato a missioni in Iraq, Afghanistan e Somalia. Il suo obiettivo era migliorare l'equipaggiamento dei marinai, evitando errori passati. La sua nomina è vista come un segno politico della Amministrazione Trump.

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Reazioni Partitiche e Prossimi Passi

I democratici controllano il Congresso dopo le elezioni di midterm. Hung Cao deve ottenere l'approvazione per mantenere la carica. La situazione politica è tesa tra le fazioni in competizione. La conferma del suo ruolo influenzerà le decisioni future sulla guerra.

Le critiche continuano a focalizzarsi sulla leadership dell'Amministrazione. I legislatori chiedono maggiore responsabilità nelle decisioni militari. Il futuro della posizione di Cao resta incerto fino al voto finale del Senato.