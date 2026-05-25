Conoscere i benefici di muoversi durante il ciclo e gestire le mestruazioni durante la pratica sportiva

La pratica sportiva può aiutare nella gestione delle mestruazioni e promuovere un benessere maggiore durante questo periodo. La scienza ha rivelato che fare movimento durante il ciclo può anche contribuire al ridotto gonfiore, alle migliorate digestioni e alla buona qualità del sonno. Tuttavia, è importante adottare uno stile di vita equilibrato e seguire le esigenze del proprio corpo durante le diverse fasi del ciclo.

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Risponde la Dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia Allenarsi durante il ciclo può anche aiutare a ridurre il gonfiore, migliorare la digestione e favorire una migliore qualità del sonno. Mettare in atto una routine anche più leggera aiuta a non percepire il ciclo come un limite, ma come parte naturale del proprio ritmo. È un cambio di prospettiva: non ‘spingere sempre allo stesso modo’, ma modulare.

Vivere il proprio corpo in modo armonico significa proprio questo: ascoltarlo, seguirlo, e smettere di pensarlo come qualcosa che deve performare sempre allo stesso livello





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