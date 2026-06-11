Consapevolezza della privacy e scelta di un look estivo per la sovrana

La sovrana ha scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all'offerta economica equivalente. Ha scelto una jumpsuit asimmetrica per gli eventi serali della stagione più calda dell'anno. Rompendo il minimalismo del tessuto beige, la regina ha sfoggiato la celebre, un pezzo storico risalente al diciannovesimo secolo entrato nella collezione della Casa d'Orange-Nassau tramite la regina Sophie, prima moglie di re Guglielmo III. Iincastonati nel gioiello appartenevano originariamente alla granduchessa Caterina Pavlovna di Russia, poi diventata regina di Württemberg, un dettaglio che aggiunge un tocco di eleganza alla sua outfit. Il perfetto equilibrio tra classico e moderno è stato sigillato da scelte beauty mirate, ideali per le vostre serate all'aperto.

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Presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier. Maxima d'Olanda arriva all'ambasciata tedesca a L'Aia per la serata di gala. Rompendo il minimalismo del tessuto beige, la regina ha sfoggiato la celebre, un pezzo storico risalente al diciannovesimo secolo entrato nella collezione della Casa d'Orange-Nassau tramite la regina Sophie, prima moglie di re Guglielmo III. Iincastonati nel gioiello appartenevano originariamente alla granduchessa Caterina Pavlovna di Russia, poi diventata regina di Württemberg, un dettaglio che aggiunge un tocco di eleganza alla sua outfit.

Il perfetto equilibrio tra classico e moderno è stato sigillato da scelte beauty mirate, ideali per le vostre serate all'aperto. Per valorizzare la scollatura asimmetrica della tuta, la sovrana ha scelto di indossare un paio di sandali colorati e un cappello a vista





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