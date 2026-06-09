Consegna della bandiera nazionale alla squadra messicana per i Mondiali

La leader messicana ha consegnato la bandiera nazionale alla squadra di calcio che parteciperà ai Mondiali, augurando successo per la gara inaugurale contro il Sudafrica. Il portiere Guillermo Ochoa, al suo sesto Mondiale, ha ricevuto il vessillo simbolo di indipendenza e unità. Il Messico giocherà la fase a gironi contro Corea del Sud e Repubblica Ceca.

La leader ha consegnato la bandiera nazionale alla squadra di calcio che parteciperà ai Mondiali , in programma dall'11 giugno al 19 luglio. Durante la cerimonia, alla presenza di giocatori e tecnici, ha augurato successo alla squadra per la gara inaugurale di giovedì contro il Sudafrica a Città del Messico .

Ha dichiarato: Affido al vostro patriottismo questa bandiera che simboleggia la nostra indipendenza, l'onore, le istituzioni, il nostro popolo e l'integrità del suo territorio. Che il vostro esempio ispiri milioni di messicane e messicani a credere nella forza dello sport e nel potere dei loro sogni. Il vessillo è stato affidato al portiere Guillermo Ochoa, che disputerà il suo sesto Mondiale.

Il Messico affronterà poi la Corea del Sud a Guadalajara il 18 giugno e la Repubblica Ceca il 24 giugno, per chiudere la fase a gironi in attesa del turno a eliminazione diretta





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mondiali Messico Bandiera Guillermo Ochoa Cerimonia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sudafrica al Fantacampionato Mondiale: titolari, rigorista, possibili sorprese e chi prendereDai giocatori su cui puntare ai nuovi volti da tenere d'occhio e la probabile formazione: tutto quello che c’è da sapere sulla squadra di Broos in ottica fantacalcio

Read more »

Ramaphosa annuncia azioni contro i gruppi che sfruttano le proteste anti-immigrati in SudafricaIl presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha dichiarato domenica che il governo intraprenderà azioni contro i gruppi che sfruttano le preoccupazioni della popolazione riguardo all'immigrazione clandestina per promuovere i propri interessi politici, personali e criminali. Le proteste anti-immigrati, spesso caratterizzate da violenza, stanno danneggiando l'immagine del paese. Ghana, Nigeria, Malawi e Mozambico hanno iniziato a rimpatriare alcuni dei loro cittadini coinvolti nelle proteste.

Read more »

Germania vs Curaçao: dove guardare la partita online, diretta streaming, canali TV e orario del calcio d'inizioDove guardare online la partita dei Mondiali Germania-Curaçao: streaming, canali TV, orario e altro.

Read more »

Infortunio Neymar: le ultime news dalla federazione brasilianaVerso i Mondiali

Read more »