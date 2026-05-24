Conseguenze del caro-carburante: aumenti medi di 6,10 euro per pieno di gasolio, emergenza scorte e taglio accise

Secondo alcuni calcoli dei consumatori, la conseguenza sarà che ogni automobilista spenderà 6,10 euro in più in media per un pieno di gasolio, con il prezzo che sale 2,09 al litro al self mentre in autostrada salirà a una media di 2,18 euro al litro. Dall'altro c'è uno scenario di emergenza scorte. Il gasolio diesel è salito, al netto di tasse, di 52 centesimi fra il 27 febbraio e il 13 aprile. "E, in quel momento, una riduzione di 20 centesimi dell'accisa del diesel, con Iva 24,4 centesimi litro, era giustificato. Poi dal 13 aprile a venerdì scorso i prezzi netti sono scesi di 15 centesimi e ciò giustifica un dimezzamento dello sconto di accisa da oggi", dice all'ANSA il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli che invita a dare un "segnale di scarsità" per frenare il consumo di carburanti. Taglio delle accise su gasolio e benzina e aiuti ai trasporti, verso il via libera alla proroga: la mossa del governo contro il caro-carburante Guerra Iran, gli effetti del conflitto sulle tasche degli italiani: "Dai carburanti a frutta e verdura, aumenti fino a mille euro in più per famiglia"

Secondo alcuni calcoli dei consumatori, la conseguenza sarà che ogni automobilista spenderà 6,10 euro in più in media per un pieno di gasolio, con il prezzo che sale 2,09 al litro al self mentre in autostrada salirà a una media di 2,18 euro al litro.

Dall'altro c'è uno scenario di emergenza scorte. Il gasolio diesel è salito, al netto di tasse, di 52 centesimi fra il 27 febbraio e il 13 aprile.

"E, in quel momento, una riduzione di 20 centesimi dell'accisa del diesel, con Iva 24,4 centesimi litro, era giustificato. Poi dal 13 aprile a venerdì scorso i prezzi netti sono scesi di 15 centesimi e ciò giustifica un dimezzamento dello sconto di accisa da oggi", dice all'ANSA il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli che invita a dare un "segnale di scarsità" per frenare il consumo di carburanti.

Taglio delle accise su gasolio e benzina e aiuti ai trasporti, verso il via libera alla proroga: la mossa del governo contro il caro-carburante Guerra Iran, gli effetti del conflitto sulle tasche degli italiani: "Dai carburanti a frutta e verdura, aumenti fino a mille euro in più per famiglia





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