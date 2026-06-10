Consensi e profilazione pubblicitaria: come funziona e come aderire all'offerta economica equivalente

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Durante la stagione calda, in cui è più frequente scoprirsi e rivelare centimetri di pelle, diventa essenziale trovare capi e silhouette capaci di valorizzare la figura e di far sentire a proprio agio. Come nel caso degli abiti da sfoggiare dall'ufficio alla cerimonia. Lusinghieri e versatili, gli abiti che nascondono la pancia si preparano dunque a monopolizzare il guardaroba del momento.

Se l'obiettivo è nascondere la pancia o i fianchi, sarà meglio tenersi alla larga da modelli in stile sottoveste o in raso sottile, che finirebbero per sottolineare i punti indesiderati. Lo stesso vale nel caso di aperture laterali e dettagli non troppo oversize, magari contraddistinti da un design ad A o svasato, più attillati all'altezza del busto, più ampi a partire dall'ombelico.

Sì anche a design dritti e a colonna, così come a drappeggi, nodi e arricciature, che contribuiscono a celare eventuali imperfezioni. L'effetto plissetato dato dall'aggiunta di questo accessorio permetterà così di nascondere la pancia, sottolineando invece il décolleté e le gambe. L'aggiunta di un blazer oversize e strutturato contribuirà, poi, a nascondere ogni difetto, mentre un paio di scarpe col tacco sarà fondamentale per slanciare ulteriormente la figura.

Meglio tenersi alla larga, invece, da tubini aderenti e modelli midi ultra avvolgenti





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