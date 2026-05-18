Consenso alla profilazione e sciopero generale: notizie sulle mobilitazioni sindacali

Il testo fornisce informazioni sulle conseguenze del rifiuto del consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e all'offerta economica equivalente, nonché sulle mobilitazioni sindacali in programma per il 18 maggio. Il testo include anche una breve panoramica sulle conseguenze dello sciopero generale e sulle misure adottate dalle aziende per garantirne il regolare svolgimento.

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all' offerta economica equivalente . Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.noi e terze parti facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica).

Per installare i cookie che garantiscono le funzionalità tecniche, non è necessario il tuo consenso. Con il tuo consenso, noi e alcune terze parti potranno mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei trattamenti facendo click sul pulsante 'Preferenze' sempre raggiungibile anche attraverso la nostra cookie policy.

In caso di rifiuto integrale o delle singole finalità necessarie all'erogazione di pubblicità e di contenuti personalizzati, potrai scegliere di aderire a un piano di abbonamento. Puoi acconsentire direttamente all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta e continua' o rifiutarne l'uso e abbonarti facendo click su 'Rifiuta e abbonati'. Lunedì 18 maggio si preannuncia una giornata complicata per chi deve spostarsi o usufruire di servizi pubblici. La mobilitazione, proclamata dall'Usb, coinvolge anche scuola, sanità e pubblico impiego.

Lo sciopero è di 24 ore e interesserà trasporti, scuola, sanità e pubblica amministrazione. Ferrovie dello Stato ha annunciato che l'agitazione interesserà il personale dalle 21 di domenica alle 21 di lunedì, trasporti in primis, ma lo sciopero generale coinvolgerà anche ospedali, ambulatori e scuole. Nella sanità potrebbero slittare visite specialistiche, esami e interventi non urgenti, mentre Odissea sui binari: un treno europeo su cinque non arriva puntuale.

(Getty Images) Atac ha già annunciato che bus, tram e metropolitane saranno garantiti nelle fasce di garanzia, da inizio servizio e poi dalle 17 alle 19.59. A Milano, Atm ha avvertito che il servizio potrebbe essere ridotto o sospeso in alcune fasce orarie. Alla base della protesta ci sono le richieste avanzate dall'Usb contro il riarmo e il coinvolgimento italiano nei conflitti internazionali.

Il sindacato chiede maggiori investimenti in salari, welfare, pensioni, sanità e sicurezza sul lavoro, denunciando il progressivo impoverimento dei servizi pubblici e l'aumento del costo della vita per le famiglie.

'La guerra entra nei salari che perdono valore, nella sanità pubblica svuotata, nella scuola impoverita, nel welfare tagliato, negli affitti che aumentano, nei prezzi che corrono, nella benzina che pesa sempre di più sulle famiglie', si legge nel comunicato sindacale





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Consenso Alla Profilazione Offerta Economica Equivalente Mobilitazioni Sindacali Sciopero Generale Conseguenze Dello Sciopero Ferrovie Dello Stato Atac Milano Sanzone Pubblica Scuola Sospensione Del Servizio Aumento Del Costo Della Vita Prezzo Della Benzina Sospensione Del Servizio Mobilitazione Sindacale Riarmo Conflitti Internazionali Salari Welfare Pensioni Sanzone Pubblica Sospensione Del Servizio Aumento Del Costo Della Vita Prezzo Della Benzina Sospensione Del Servizio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il consenso libero, attuale e revocabileL'ANGOLO DEI BLOGGER. Tra retromarce politiche, cavilli giuridici e modelli europei contestati, il dibattito sul consenso rischia di smarrire l’esper…

Read more »

Termovalorizzatore di Roma, opposizioni all'attacco. Gualtieri: 'Ci sono più polemiche per i parcheggi'FdI chiede chiarimenti sui siti di stoccaggio, mentre i Cinquestelle annunciano un nuovo esposto alla Corte dei conti. Ma il sindaco ha precisato: 'Ampio consenso sul progetto'

Read more »

Palermo, donna fermata per aver trasportato 14 bambini in una Fiat 500L abusivaUna quarantenne è stata fermata a Palermo per aver usato la propria Fiat 500L come scuolabus non autorizzato, trasportando quattordici alunni senza rispetto delle norme di sicurezza e di capacità. I genitori hanno confermato il consenso, ma la Procura dei minori ha disposto che il trasporto torni ad essere affidato esclusivamente alle famiglie.

Read more »

Prezzi degli alloggi alle stelle e 730mila case mancanti: così l'emergenza abitativa in Spagna erode il consenso di SánchezLa crisi ha raggiunto livelli record a causa di un’offerta ai minimi storici

Read more »