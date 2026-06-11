Consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto

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Giovedì 11 giugno l'appuntamento è alle 16:05, venerdì 12 giugno alle 15:40 e sabato 13 giugno alle 14:35. lascia il ristorante furiosa e Mahir (Burak Deniz) la segue. Tra i due nasce poi una discussione durissima, con lei che confessa di non riuscire più a sopportare il comportamento freddo e distante di lui. In effetti Mahir continua ad avere un atteggiamento decisamente ostile nei confronti di sua moglie e tra loro un riavvicinamento sembra impossibile.

La situazione peggiora ulteriormente il giorno dopo, quando Canfeza prende la decisione di lasciare la villa per tornare da suo padre. Selim (Eren Vurdem) porta avanti il suo piano. L'uomo ha infatti nascosto una bomba sotto l'automobile di MahirQualcosa, però, non va come previsto e l'attentato viene rinviato. Ma Selim continua a essere ossessionato dal matrimonio tra Mahir e Canfeza .

Anche Kürşat (Gürkan Uygun), durante un incontro d'affari, inizia a sospettare che il suo socio stia tramando qualcosa di molto pericoloso. Efsane racconta a Sevde la sua difficile storia personale, spiegandole di essere cresciuta orfana e di essere stata costretta a lavorare in un locale notturnoQuando alcuni clienti iniziano a importunare Efsane, Sevde interviene per difenderlaA villa Yılmaz tutti continuano a farsi domande sulla caduta di Canfeza dalla terrazza la ragazza parla di un semplice capogiro, ma né Mahir né Kürşat sembrano credere completamente al suo raccontoRacconto di una notteAfet (Rüçhan Çalışkur) decide di affrontare personalmente Canfeza.

La donna teme infatti che la nuora possa rivelare un segreto molto delicato scoperto per casoCanfeza promette di mantenere il silenzio, ma pone una condizione precisa: Afet dovrà finalmente accettarla come membro della famigliaMahir dice con convinzione di non voler cedere finché non sua moglie non gli dimostrerà i suoi veri sentimenti





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