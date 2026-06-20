Consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e offerta economica equivalente

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La ricetta è tratta dal libro Tutto in una pentola de Il Cucchiaio d'Argento. Li spiedini di verdure non sono una novità, ma non sottovalutate questi freschissimi di zucchine, menta e feta, squisitamente mediterranei. Al posto della feta, potete scegliere il quartirolo lombardo oppure un primosale, più morbido e meno sapido. Mescolate l'olio di oliva con la menta fresca tritata insieme all'aglio (facoltativo), il succo di limone filtrato e regolate di sale e pepe.

Spiedini di zucchine in padella. Ricetta e foto di Archivio Il Cucchiaio d'Argento, tratte da Tutto in una pentola (Il Cucchiaio d'Argento). Stendete su un tagliere una fetta di zucchina e adagiate su un'estremità un cubetto di feta. Arrotolate stretto in modo da avvolgere il formaggio completamente.

Procedete in questo modo fino a esaurimento degli ingredienti. Scaldate qualche cucchiaio d'olio in una padella antiaderente sufficientemente grande e cuocetevi pochi spiedini alla volta, facendoli dorare da entrambi i lati. Serviteli subito con la salsina alla menta utilizzata per marinare la feta. Novanta ricette con pochi ingredienti ma buoni





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