Consenso alla profilazione pubblicitaria e offerta economica equivalente

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Aumenta, tuttavia, chi riserva una parte consistente della quota a una maggiore sicurezza economica, ovvero la mensilità aggiuntiva sullo stipendio o sulla pensione, continua ad essere. Tuttavia, se oltre la metà dei lavoratori sceglie come principale destinazione le ferie e, in quota più contenuta, non è prevista per tutti . La sua erogazione dipende, infatti, dai Contratti collettivi nazionali di lavoro che regolano stipendi e condizioni lavorative nei diversi settori.

Caccia al risparmio tra i supermercati: la classifica dei più convenienti secondo Altroconsumo Dal momento che questa somma aggiuntiva arriva tra la fine di giugno e l’inizio di luglio viene perlopiù destinata alla principale voce di spesa del momento, ovvero le vacanze. Sarà così anche quest’anno, come rileva la recente indagine di Confesercenti.

Anche nel 2026, La mensilità aggiuntiva resta un aiuto prezioso per affrontare l’estate, ma cresce il numero di lavoratori che la destina a risparmi, bollette e spese essenziali. Accanto al desiderio di concedersi una pausa, emerge però una tendenza sempre più evidente: la prudenza. Mettendo da parte una somma utile per affrontare eventuali imprevisti o per costruire una maggiore tranquillità economica nei mesi successivi.

L'indagine evidenzia anche come molte famiglie scelgono diC'è chi la impiegherà per saldare bollette rimaste arretrate, chi per affrontare le rate del mutuo o di altri finanziamenti e chi, invece, una quota significativa di lavoratori la destinerà infatti alle spese essenziali o al pagamento di bollette e rate rimaste in sospeso. Nelle regioni settentrionali e centrali, invece, il tempo libero o gli acquisti legati alla stagione estiva.

Una differenza che conferma come il costo della vita e le difficoltà economiche non pesino allo stesso modo su tutto il territorio nazionale. I lavoratori più giovani mostrano una maggiore attenzione alla costruzione di un piccolo patrimonio personale , scegliendo più spesso di accantonare una parte della quattordicesima piuttosto che spenderla immediatamente. In arrivo la quattordicesima, ma non per tutti: quello che c’è da saper





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