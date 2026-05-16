Conservatorio e artista Sal Da Vinci: un riconoscimento ufficiale per un percorso artistico lungo

Il Conservatorio statale di Musica Nicola Sala di Benevento conferirà, il prossimo 30 giugno, al cantautore Sal Da Vinci, un diploma accademico honoris causa in canto pop. La cerimonia, cui i dettagli seguiranno al Eurovision Festival, è nata dalla volontà di riconoscere il valore artistico della carriera lunga di Sal Da Vinci, autore di successi e di uno stile originale che ha sempre avuto una forte connessione con il pubblico e con la canzone italiana.

I vertici dell'istituto conferiranno il diploma accademico all'artista Sal Da Vinci il prossimo 30 giugno durante una cerimonia che i dettagli verranno definiti dopo il Eurovision Festival .

La decisione è nata dalla volontà di riconoscere il valore artistico, umano e professionale dell'artista che ha rappresentato fedelmente la musica italiana attraverso l'intera carriera. Il Conservatorio statale di Musica Nicola Sala di Benevento conferirà alla Sal Da Vinci una laurea honoris causa in canto pop.

La decisione è stata presa dal direttore, Giuseppe Ilario, che intende sottolineare l'importanza della creatività e del rispetto per la cultura, anche in un periodo in cui le mode e le dinamiche dei social network prevalgono. Questo conferimento rappresenta un momento significativo per il conservatorio, visto che vuole valorizzare anche il contributo della musica popolare e contemporanea al Paese





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