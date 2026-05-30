Consigli per la Luna Piena in Sagittario

La Luna Piena in Sagittario è un momento importante per riflettere sulle nostre scelte e impegni. Ecco alcuni consigli per trarre il massimo beneficio da questo periodo.

Con la Luna Piena in Sagittario cercate di dare il giusto peso alle cose, per capire quanto impegno volete metterci. Con la Luna Piena in Sagittario l'opinione degli altri può essere un utile suggerimento, ma non una guida da seguire alla lettera.

Con la Luna Piena in Sagittario siate più selettivi su come impiegate il vostro tempo e le vostre energie. Con la Luna Piena in Sagittario accettate gli inviti dei vostri amici: lasciatevi andare, divertitevi. Con la Luna Piena in Sagittario impegnatevi a non rimuginare sulle scelte passate e a guardare invece in avanti. Con la Luna Piena in Sagittario concedetevi di provare e sperimentare: si può imparare moltissimo con la pratica.

Con la Luna Piena in Sagittario togliete il superfluo e concentratevi su ciò che è davvero priorità. Con la Luna Piena nel vostro segno le persone a voi vicine possono spronarvi, o persino aprirvi gli occhi: ascoltatele. Con la Luna Piena in Sagittario impegnatevi ad ascoltare ciò che sentite e a capire se c'è qualcosa che vi blocca. Con la Luna Piena in Sagittario provate a ridimensionare il peso che date al lavoro: possono bastare anche dei piccoli aggiustamenti





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