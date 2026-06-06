Consigli per risparmiare energia in estate: dai condizionatori alla lavatrice, tutti i trucchi per ridurre i consumi

Un'analisi di Pulsee Luce e Gas evidenzia come sia possibile ridurre i consumi energetici durante i mesi estivi adottando semplici accorgimenti domestici, dall'uso della lavatrice a quella del condizionatore. Ecco i consigli per un uso più efficiente dell'energia.

Con l'arrivo del caldo estivo e l'uso massiccio dei condizionatori, la bolletta energetica può subire un notevole rincaro. Tuttavia, dall'analisi dei consumi effettuata da Pulsee Luce e Gas emerge che è possibile adottare semplici accorgimenti per ridurre gli sprechi senza rinunciare al comfort.

L'azienda ha esaminato i dati dei propri clienti riscontrando che, durante i mesi estivi, i consumi legati agli elettrodomestici per il lavaggio (lavatrice e lavastoviglie) registrano una diminuzione media del 17,5% rispetto ad altri periodi. Questo calo è attribuibile principalmente a due fattori: la tendenza a effettuare lavaggi a temperature più basse e una minore frequenza di carichi completi, poiché nelle families si tende a consumare meno vestiti e piatti a causa delle diverse abitudini estive.

Nonostante questo comportamento già virtuoso, Pulsee sottolinea che l'efficienza energetica può essere ulteriormente migliorata seguendo alcune buone pratiche che permettono di risparmiare energia e denaro. Ad esempio, per la lavatrice è consigliabile utilizzare sempre carichi pieni, optare per programmi a bassa temperatura (30-40°C) e preferire modalità eco o a freddo quando possibile. Anche la scelta del detersivo è importante: quelli specifici per basse temperature garantiscono risultati ottimali anche senza riscaldare l'acqua.

Per la lavastoviglie, è fondamentale non avviarla parzialmente vuota e sfruttare le funzioni di risparmio energetico. Inoltre, è opportuno effettuare la manutenzione regolare dei filtri e dei sistemi di scarico per mantenere alta l'efficienza. Oltre agli elettrodomestici per il lavaggio, altri dispositivi domestici possono contribuire in modo significativo ai consumi estivi. I condizionatori, ad esempio, sono tra i maggiori responsabili degli aumenti in bolletta.

Per un loro uso efficiente, si consiglia di non impostare temperature troppo basse (l'ideale è tra 24°C e 26°C), di pulire regolarmente i filtri e di utilizzare le funzioni di deumidificazione quando l'umidità è alta. Anche l'illuminazione a LED, sebbene consumi meno rispetto alle vecchie lampadine, può essere gestita con intelligenza: spegnere le luci in stanze non occupate e sfruttare la luce naturale.

Infine, è bene ricordare che molti elettrodomestici in standby continuano a consumare energia; l'uso di ciabatte con interruttore può evitare sprechi nascosti. Complessivamente, l'adozione di queste misure, seppur minime, può generare risparmi consistenti nel corso dell'anno, soprattutto in estate quando i picchi di consumo sono più elevati. La consapevolezza e la costanza nella applicazione di tali pratiche rappresentano la chiave per contenere i costi energetici e ridurre l'impatto ambientale, contribuendo al contempo a una maggiore sostenibilità domestica.

In conclusione, nonostante il caldo spinga a un uso intensivo di condizionatori e altri dispositivi, è possibile mantenere sotto controllo i consumi grazie a comportamenti intelligenti che non richiedono grandi investimenti ma solo un po' di attenzione e abitudine. L'esempio dei consumi estivi per lavaggio, in calo del 17,5%, dimostra che già le piccole modifiche alle routine quotidiane producono effetti tangibili.

Estendere queste strategie a tutti gli ambiti domestici può portare a un risparmio energetico considerevole, con benefici economici e ambientali





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Risparmio Energetico Consumi Estivi Condizionatori Lavatrice Lavastoviglie Efficienza Energetica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Come ottimizzare il guardaroba per l'estate: consigli pratici per ogni occasioneDalla quotidianità alle occasioni speciali, quando lo spazio in valigia scarseggia, l'articolo offre consigli per ottimizzare il look estivo, riscoprendo il potenziale dei capi preferiti. Il blazer è strategico e versatile; il slip dress si trasforma per il giorno e la sera. I pantaloni fluidi in lino sono un'alternativa elegante e comoda per ufficio e serate.

Read more »

Il sale diventa fonte di consigli per dormire meglioLa tendenza del salt stomping sta diventando sempre più popolare, ma cosa lo rende così efficace?

Read more »

Il Consiglio dei ministri scioglie i consigli comunali di Sarno e Torre AnnunziataIl Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e Torre Annunziata a causa di infiltrazioni camorristiche. La gestione dei due comuni sarà affidata a commissioni straordinarie per diciotto mesi.

Read more »

Estate 2026, i consigli (che non ti aspetti) per una pelle al sole senza scottatureIl decalogo della Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse per una corretta esposizione al sole

Read more »