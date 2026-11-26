Il Consiglio di Stato impone a Palazzo Chigi di firmare il decreto per gli aumenti stipendiali dei magistrati entro il 31 gennaio. Meloni respinge la decisione e rischia un commissariamento.

Palazzo Chigi e la magistratura italiana si trovano di fronte a un nuovo e intenso confronto istituzionale. Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza vincolante che obbliga il Governo a firmare il decreto necessario per erogare gli adeguamenti salariali al personale giudiziario. Tale adempimento deve essere completato tassativamente entro il 31 gennaio prossimo.

La Premier Giorgia Meloni ha finora mantenuto una posizione di netto rifiuto nei confronti della firma di tali provvedimenti. Nonostante la chiara direttiva proveniente dalla massima sede giurisdizionale amministrativa, la Capo del Governo sembra ferma nella sua determinazione a non apporre la propria firma. Questa intransigenza apre scenari di forte tensione politica e istituzionale, con possibili ripercussioni sul rapporto tra l'esecutivo e l'ordine giudiziario.

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Dettagli Operativi del Dibattito Salariale

La controversia affonda le sue radici nelle dinamiche di bilancio che hanno caratterizzato la scorsa stagione politica. A metà ottobre del 2023, l'Esecutivo aveva inserito all'interno del Documento Programmatico di Bilancio una dotazione finanziaria specifica. Questa somma era stata quantificata in 970 milioni di euro. Tale finanziamento era stato stanziato con l'esplicito obiettivo di coprire sia gli arretrati sia i nuovi aumenti retributivi.

Il decreto che avrebbe dovuto attuare questi adeguamenti riguardava un arco temporale specifico. Nello dettaglio, i provvedimenti dovevano regolare le retribuzioni relative agli anni compresi tra il 2018 e il 2023. Il numero dei beneficiari diretti di questi assegni è stato stimato in circa 11.000 unità. Queste figure operano attualmente in servizio presso i vari uffici giudiziari disseminati su tutto il territorio nazionale italiano.

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Posizioni Inconciliabili e Reazioni Istituzionali

L'Associazione Nazionale Magistrati, nota come Anm, ha reagito con estrema severità a quanto disposto dall'Esecutivo. L'organo dirigenziale della categoria ha definito la posizione di Palazzo Chigi come inaccettabile. In una dichiarazione pubblica, l'Anm ha sottolineato che la magistratura non può fungere da capro espiatorio per le difficoltà finanziarie dello Stato italiano. L'associazione ha chiarito che le somme in questione non costituiscono nuovi bonus o regali, ma rappresentano differenze retributive.

Queste differenze erano previste dalla normativa vigente da anni e non erano state corrisposte. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso promosso dall'Anm, riconoscendo il legittimo interesse dei magistrati a vedere riconosciuti i propri diritti economici. La sentenza stabilisce che il Presidente del Consiglio deve emanare il decreto di attuazione entro la data stabilita. Tuttavia, il collegio giudicante ha escluso la nomina immediata di un commissario ad acta.

Impatto Economico e Sviluppi Futuri Imminent

Il calcolo matematico degli arretrati si basa su una percentuale precisa. Il tasso applicato per il triennio oggetto della controversia è stato fissato al 6,22%. Secondo le stime circolate nelle ultime settimane all'interno degli ambienti giudiziari, l'ammontare totale della somma dovuta sarebbe di circa 50 milioni di euro. Questa cifra globale viene ripartita tra tutti i soggetti interessati al ricalcolo.

La media individuale per ciascun magistrato interessato risulta lievemente superiore ai cinquemila euro. Tale importo rappresenta il valore complessivo che spetta a ciascun operatore del diritto dopo la riconciliazione dei conti. Nonostante la chiarezza dei dati economici, le informazioni trapelate da Palazzo Chigi indicano che Giorgia Meloni non intende modificare la sua posizione di ostruzionismo.

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Se la Premier dovesse confermare il suo rifiuto alla firma del decreto entro la scadenza del 31 gennaio, si renderà necessario un intervento sostitutivo. La prospettiva del commissariamento dell'atto sembra non spaventare l'Esecutivo. Questo scenario prelude a un ulteriore scontro frontale tra il potere esecutivo e la categoria delle toghe, confermando la profonda crepa aperta nella governance del Paese.