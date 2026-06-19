Consiglio europeo: condanna agli attacchi russi sui siti Unesco, nessuna accelerazione per l'Ucraina

Il Consiglio europeo condanna gli attacchi russi ai siti Unesco in Ucraina e rinnova le sanzioni. Zelensky chiede accelerazione per l'adesione all'Ue, ma i leader frenano. Antonio Costa indicato come rappresentante per un canale diplomatico con Putin.

Il Consiglio europeo, riunitosi a Bruxelles per la prima giornata di lavori durata quasi sette ore e mezza, ha segnato un punto di svolta nella politica europea verso l' Ucraina .

Dopo l'ascolto delle relazioni della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i leader dei Ventisette hanno adottato all'unanimità le conclusioni sul conflitto, un risultato politico significativo che non si vedeva dal 2025. La condanna degli attacchi russi ai siti Unesco in Ucraina è stata messa nero su bianco, insieme al rinnovo delle sanzioni contro Mosca per i prossimi dodici mesi.

Nel testo finale si legge che fino a quando non ci sarà una pace giusta e duratura, la Russia non dovrà partecipare a eventi sportivi e culturali internazionali. Questo rappresenta un chiaro segnale di fermezza da parte dell'Unione, che intende mantenere la pressione sul Cremlino mentre sul campo di battaglia lo scontro si intensifica.

Zelensky, intervenuto in videoconferenza e poi presente fisicamente per un incontro bilaterale con il premier bulgaro Rumen Radev, ha ribadito la necessità di accelerare il processo di adesione dell'Ucraina all'Ue. Lunedì scorso era stato aperto il primo cluster negoziale sui fondamentali, ma il presidente ucraino chiedeva passi più rapidi per l'avvio di nuovi capitoli.

Tuttavia, nelle conclusioni del Consiglio non vi è traccia di una tempistica stringente: i leader si sono limitati ad auspicare l'apertura degli altri cluster in base al merito, senza impegnarsi a farlo il prima possibile come richiesto nelle bozze iniziali. Questo rappresenta una battuta d'arresto per Kiev, che sperava in un'accelerazione del percorso di integrazione. Il primo ministro ungherese Péter Magyar ha rivendicato il risultato, segno della cautela di alcuni Stati membri.

Sul fronte diplomatico, è emersa l'indicazione che il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, sia il rappresentante naturale per aprire un canale di comunicazione con Mosca. Diversi leader hanno concordato sul suo ruolo, come previsto dai trattati, ma al momento non si parla di negoziati veri e propri. I contatti dello staff di Costa con il Cremlino sono descritti come un tentativo di stabilire un legame di scarsa sostanza, senza un mandato formale.

Il comportamento del presidente russo Vladimir Putin non sembra indicare una reale volontà di negoziare, e l'Unione mantiene una posizione unitaria. Nel frattempo, Zelensky ha incontrato Radev per discutere di cooperazione bilaterale, sicurezza energetica e progetti congiunti, invitando la Bulgaria ad aderire a un accordo specifico sui droni. I due leader hanno concordato di far seguire ai loro team i dossier affrontati, preparando documenti bilaterali.

L'incontro ha messo in luce le difficoltà nel mantenere la coesione sulle sanzioni, con la Bulgaria che ha minacciato di bloccare il ventunesimo pacchetto se il patriarca russo Kirill restasse nella blacklist europea





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