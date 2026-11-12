Conte e M5s: la riforma elettorale minaccia le donne, obiettivo 2027 oltre il 42 per cento

Giuseppe Conte del M5s denuncia il rischio di ridotta partecipazione femminile in Parlamento con la nuova legge elettorale. L'impegno del Movimento è superare la soglia del 42 per cento attuale per le elezioni 2027.

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha lanciato un allarme riguardante la futura composizione politica del Paese, sottolineando come la nuova normativa elettorale possa ridurre significativamente la presenza femminile in Aula. Il capo politico ha confermato che l'attuale percentuale di parlamentari donne nel suo partito supera il 42 per cento, fissando come obiettivo strategico per il 2027 un ulteriore miglioramento di questa cifra. Questa dichiarazione emerge nel contesto di un dibattito acceso sulle regole del gioco democratico che si appresta a cambiare.

La nuova legge elettorale e i rischi per la rappresentanza femminile

Secondo le analisi di molti esperti e dello stesso Conte, il sistema che prevede capilista bloccati, pluricandidature e il meccanismo delle preferenze presenta gravi criticità strutturali. Tale configurazione tende a favorire i candidati maschi, rischiando di abbassare drasticamente la quota femminile rispetto al 32 per cento medio nazionale attuale. Il leader del M5s ha definito questa dinamica una delle storture più evidenti, definendola anche potenzialmente incostituzionale per come riduce le garanzie di elezione per le donne.

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Il progetto Unite per rimuovere gli ostacoli alla politica delle donne

Per contrastare queste tendenze, il Movimento 5 Stelle punta su un'iniziativa specifica denominata Unite, guidata dalla senatrice Alessandra Maiorino e dal Comitato per le politiche di genere e diritti civili. Questo gruppo di lavoro ha identificato con precisione le barriere che impediscono una piena partecipazione femminile, citando in primo luogo il pesante carico di lavoro domestico e dinamiche interpersonali che isolano le donne dalla vita politica. L'obiettivo è tradurre in azioni concrete leggi e iniziative che rimuovano questi impedimenti storici.

Impegno del M5s: superare il 42 per cento nel 2027

Nonostante le incertezze legate al verdetto della Corte Costituzionale, il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito con fermezza la volontà del partito di garantire uno spazio predominante alle donne nelle future listone. Il Movimento afferma di essere, tra i grandi schieramenti, la forza politica che ha storicamente introdotto più donne in Parlamento. Di conseguenza, l'impegno ufficiale per le prossime elezioni politiche parte dalla base del 42 per cento attuale, con la chiara determinazione di superarlo ulteriormente.

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Confronto con altri partiti e meccanismi di voto sfavorevoli

Conte ha anche criticato esplicitamente l'uso del sistema delle preferenze, sostenendo che storicamente avvantaggia i candidati uomini penalizzando le candidate donne. Questa osservazione si inserisce in una critica più ampia al modo in cui la politica italiana è ancora spesso declinata al maschile. Mentre il centrosinistra discute le priorità di programma e le sfide globali come la cybersecurity, il M5 Stelle mantiene la battaglia per i diritti civili e la parità di genere al centro della propria identità politica.

Dal 42 per cento al miglioramento: la strategia per il futuro

La strategia del Movimento 5 Stelle per il prossimo ciclo elettorale non si limita a mantenere i risultati ottenuti, ma mira a un'evoluzione quantitativa e qualitativa della rappresentanza femminile. L'idea è quella di utilizzare la sensibilità maturata negli anni, tradotta in proposte di legge specifiche, per creare un ambiente più inclusivo. L'obiettivo finale è garantire che le donne non solo partecipino, ma aspirino e vincano cariche elettive in numero proporzionale alle esigenze della società contemporanea.