Conte M5s contro patrimoniale propone tassa sugli investimenti finanziari

Giuseppe Conte respinge la tassa sui patrimoni super ricchi, proponendo invece un prelievo sui grandi investimenti finanziari per finanziare un fondo taglio tasse lavoro.

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha ufficialmente espresso opposizione alla proposta di introdurre una tassa sui patrimoni netti dei super ricchi, recentemente avanzata da Avs e Partito Democratico. In un'intervento alla festa dei Verdi a Roma, il politico ha chiarato che tale misura rischia di penalizzare negativamente la crescita economica e la produttività del Paese. La sua posizione mira a distinguere la protezione del capitale fisico dall'imposizione fiscale sulla finanza speculativa.

Conte respinge la patrimoniale sui patrimoni netti

Il leader del Movimento 5 Stelle ha motivato il suo rifiuto con l'argomento che il concetto di patrimonio netto include anche le azioni delle aziende e altri beni vari. Secondo Conte, colpire direttamente questo patrimonio significa deprimere la capacità imprenditoriale e l'innovazione necessaria per lo sviluppo economico italiano. Egli ha sottolineato che dire no alla patrimoniale non equivale a rifiutare ogni forma di prelievo sui super ricchi, ma rappresenta una scelta strategica su come generare risorse.

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Conte ha affermato che la proposta di Oxfam, che si basa su queste grandi ricchezze patrimoniali, potrebbe essere utile per raccogliere consensi elettorali. Tuttavia, ha dichiarato che è insensato tassare asset che sono fondamentali per il funzionamento dell'economia reale. La sua preoccupazione principale è evitare di soffocare la produzione industriale e l'investimento in un momento in cui il Paese ha bisogno di dinamismo economico.

M5s lancia proposta tassa investimenti finanziari ad alta frequenza

In sostituzione della tassa sul patrimonio, il Movimento 5 Stelle ha rilanciato un'imposta specifica sugli investimenti finanziari. Giuseppe Conte ha messo nel mirino la speculazione finanziaria, indicando in particolare le transazioni finanziarie ad alta frequenza come bersaglio ideale. L'obiettivo è tassare le grandi ricchezze finanziarie che, a suo avviso, dovrebbero essere invece immesse nell'economia reale. Questo approccio mira a catturare valore dalla liquidità speculativa senza toccare i mezzi di sussistenza o i beni produttivi.

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Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, ha dettagliato la proposta in un'intervista al Corriere della Sera. Turco ha evidenziato come le rendite finanziarie siano attualmente tassate al 26%, mentre i lavoratori affrontano aliquote superiori al 40%. Questa disparità sostiene la necessità di riequilibrare il carico fiscale attraverso nuove misure. L'idea non è nuova all'interno dello schieramento progressista, come dimostrano precedenti interventi di Elly Schlein sull'argomento.

Struttura della proposta e impatti sui risparmiatori

La proposta tecnica del M5s prevede un aumento progressivo dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari, passando dall'attuale 0,2% fino all'1%. Turco ha assicurato che la misura non colpirà i piccoli risparmiatori, i conti correnti, i depositi bancari e la previdenza complementare. Si tratta di misure che vengono descritte come più semplici da applicare e più efficaci rispetto a una patrimoniale una tantum. La tassa verrebbe applicata indipendentemente dal fatto che l'investimento sia in guadagno o in perdita.

Per comprendere l'impatto concreto, un investitore che detiene un milione di euro verserebbe annualmente 2.000 euro con l'aliquota attuale. Portando l'imposta all'1%, lo stesso soggetto pagherebbe 10.000 euro ogni anno. Tuttavia, Turco ha precisato che i fondi pensione rimarranno esclusi e anche gli investimenti in titoli di Stato potrebbero non essere toccati. La soglia di esenzione per i piccoli risparmiatori rimane un dettaglio da definire, ma la direzione indica una protezione delle fasce più deboli.

Finanziamento fondo taglio tasse e coerenza politica

Il gettito derivante da queste nuove tasse dovrà servire a finanziare un fondo destinato al taglio delle tasse sul lavoro e sulle imprese. Conte ha sottolineato l'urgenza di generare risorse per recuperare il potere d'acquisto, specialmente per le fasce più deboli della popolazione dove i salari reali sono crollati. Ha dichiarato che senza interventi seri su disuguaglianze ed equità, non si può definire un governo progressista. La proposta include anche un prelievo specifico sui profitti della speculazione ad alta frequenza, simile a una Tobin tax ma focalizzata sui grandi guadagni.

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Esiste apparentemente una contraddizione nella posizione del M5s, poiché Conte critica la patrimoniale citando le azioni delle aziende, mentre la nuova tassa sugli investimenti finanziari colpisce proprio tali strumenti. Tuttavia, l'obiettivo politico rimane chiaro: spostare il peso fiscale dalla proprietà dei beni alla speculazione finanziaria. Il Movimento 5 Stelle ha invitato le altre forze politiche a confrontarsi su queste due proposte alternative per costruire un percorso fiscale più equo e sostenibile per l'economia nazionale.