Il centrosinistra discute politica estera. Il M5s teme escalation, il Pd sostiene Kiev per il negoziato. Posizioni divergenti su riarmo e droni ucraini a Bengasi.

Il centrosinistra italiano si prepara a un confronto decisivo sui tavoli della politica estera e dell'economia, previsti per il pomeriggio alla Camera. La situazione è complessa e le posizioni tra i principali partiti dell'alleanza di governo rimangono profondamente divise, nonostante gli sforzi del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, per chiudere su un testo condiviso. La riunione avverrà in presenza, segnando un momento cruciale per definire l'approccio comune alle crisi internazionali attuali.

Posizioni divergenti su Ucraina e navi russe

La scintilla che ha riportato in primo piano le differenze interne riguarda l'affondamento di due navi russe al largo di Bengasi, avvenuto grazie all'impiego di droni ucraini. Per il Partito Democratico, l'evento non coinvolge pescerecci ma una flotta militare russa, e non richiede reazioni isteriche. Peppe Provenzano, responsabile esteri del Pd, ha invitato a non confondere le carte, sostenendo che non vi sia bisogno di temere una minaccia fisica diretta come l'arrivo dei cosacchi a San Pietro, evidenziando invece le reali sfide sul piano cibernetico e politico.

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Al contrario, il Movimento 5 Stelle, attraverso Giuseppe Conte, ha espresso profonda preoccupazione per la dinamica dell'escalation. Conte ha condannato l'aggressione russa iniziale, ma ha criticato ferocemente il tono bellicoso dei leader occidentali che definiscono Putin un animale. Secondo la visione del M5s, tale retorica spinge verso un disastro mondiale. L'attacco ucraino alle navi nel Mediterraneo è visto come un atto grave che rischia di trascinare l'Europa in una spirale conflittuale inaccettabile, lontano da qualsiasi prospettiva di pace stabile.

Il nodo del sostegno militare e del riarmo

Un altro punto di frizione sostanziale riguarda il supporto militare a Kiev e il più ampio dibattito sul riarmo europeo. Giuseppe Conte si dichiara nettamente contrario sia al piano di riarmo proposto da Ursula von der Leyen, definito frammentario e privo del consenso parlamentare, sia a qualsiasi ulteriore sostegno militare alla Ukraine. Per il leader pentastellato, l'unica via d'uscita ragionevole è indurre l'Europa a attivare un negoziato diplomatico immediato, accusando i governi europei di mancanza di visione strategica e lungimiranza.

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La posizione del Partito Democratico si discosta radicalmente da questa impostazione. Secondo Peppe Provenzano, il sostegno militare a Kiev e il riarmo generale sono questioni distinte. Il Pd sostiene che senza aiuti militari, intesi come deterrenza e supporto alla resistenza, non sarebbe possibile innescare alcun processo negoziale. Provenzano ha chiarito che l'obiettivo del supporto è esclusivamente quello di favorire una prospettiva politica e un negoziato, poiché senza di esso l'Ucraina sarebbe stata conquistata dalla Russia, come già accaduto in parte del suo territorio.

La mediazione di Avs e l'approccio europeo

La formazione di sinistra Avs, guidata da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, ha tentato una mediazione tra le posizioni estreme. Storicamente contraria al sostegno militare, Avs ha aperto uno spiraglio condizionato: è disponibile a discutere il supporto solo se da parte europea arriverà un passo concreto verso la via negoziale, come la nomina di un inviato speciale. Se la Commissione Europea rimane ferma su questo fronte, Avs mantiene la propria opposizione al sostegno alle armi, cercando di bilanciare l'etica antimilitarista con la realtà geopolitica.

In vista del dibattito, i partiti hanno anticipato lo stato dell'arte articolando le proprie posizioni su tre variabili principali: il riarmo europeo, il sostegno all'Ucraina e il processo diplomatico per la pace. Mentre il Pd condivide le critiche al riarmo europeo per la sua frammentazione nazionale, insiste sul fatto che questa non sia la causa della guerra, attribuita invece a Putin, Trump e Netanyahu. La riunione alla Camera servirà a verificare se queste distanze apparentemente incolmabili possano essere superate in una dichiarazione comune di governo.