Conte preso in giro dai tifosi dell'Inter, Thuram celebra lo scudetto con frecciatina

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è stato oggetto di scherno da parte dei tifosi dell'Inter dopo la conquista dello scudetto. Marcus Thuram ha celebrato la vittoria con una frecciatina rivolta a Conte e al Napoli.

Antonio Conte , allenatore del Napoli , è stato oggetto di scherno da parte dei tifosi dell' Inter , da poco campioni d'Italia. Si trovava a Napoli con la famiglia per un breve periodo di riposo quando sono iniziati i primi sfottò, culminati con uno striscione raffigurante l'allenatore azzurro al guinzaglio, portato da Cristian Chivu, prima della partita Inter -Parma.

Con l'inizio dei festeggiamenti per lo scudetto a Milano, le prese in giro sui social media si sono intensificate. I commenti ironici hanno riguardato la presunta difficoltà di Conte nel competere con allenatori come Allegri, suggerendo che la sua sconfitta fosse una vittoria per il calcio stesso. Alcuni tifosi hanno ricordato le sue precedenti dichiarazioni di rispetto per il Napoli, chiedendosi se le avrebbe mantenute.

Altri hanno sottolineato il contrasto tra l'ingente investimento di 200 milioni di euro per il mercato e la sua incapacità di vincere lo scudetto, definendolo un 'miracolato' caduto. La scena del litigio tra Conte e Lautaro Martinez allo stadio Maradona è tornata a circolare online, accompagnata da commenti sarcastici.

Non sono mancati meme che lo ritraggono in vacanza con Romelu Lukaku, in giro in vespa sulla costiera o a fare il bagno a Mergellina, e fotomontaggi che lo mostrano mentre alza lo scudetto con il numero cinque. Se Conte è stato il bersaglio principale delle derisioni, Marcus Thuram è stato il vero protagonista dei festeggiamenti nerazzurri.

Fin dal fischio finale a San Siro, ha incarnato l'euforia della squadra, attirando l'attenzione con occhiali da sole specchiati, balletti e dirette social con i compagni. Durante una diretta Instagram con Dumfries, ha preso in giro il giovane Pio Esposito, sottolineando la sua giovane età (“Pio è nato nel 2022”). In un'altra diretta con Calhanoglu, ha risposto ironicamente agli haters.

Thuram ha poi pubblicato su Instagram un album fotografico celebrativo dello scudetto, includendo una frecciatina rivolta a Conte e al Napoli. Tra le immagini della festa, dei fuochi d'artificio e dello scudetto numero 21, spicca una foto di Thuram con occhiali da sole e il volto di Conte sullo schermo di una televisione sullo sfondo. La didascalia dell'album recita: “Adesso… si balla”, citando la frase simbolo del film che celebra lo scudetto del Napoli, “Ag4in”.

Questa frase era stata pronunciata da Conte nello spogliatoio dopo la vittoria in rimonta contro la Juventus allo Stadium, diventando un motto popolare a Napoli e aprendo il trailer del docufilm di De Laurentiis. L'immagine di Conte sullo sfondo non è passata inosservata ai tifosi dell'Inter, che hanno espresso il loro entusiasmo nei commenti, definendola un 'tocco di genio' e sottolineando l'ironia della situazione.

I tifosi del Napoli, invece, hanno reagito negativamente, esprimendo il loro disappunto e ricordando il dolore provato l'anno precedente. La scelta di Thuram di utilizzare la frase simbolo del Napoli è stata interpretata come una provocazione, alimentando ulteriormente la rivalità tra le due squadre. L'intera vicenda evidenzia l'intensità della competizione calcistica e la passione dei tifosi, che spesso si manifesta attraverso scherni e provocazioni.

La reazione sui social media dimostra come il calcio sia diventato un fenomeno culturale che trascende il campo da gioco, coinvolgendo un vasto pubblico e generando un'ampia gamma di emozioni. La vicenda sottolinea anche l'importanza della comunicazione e dell'immagine pubblica per gli allenatori e i giocatori, che sono costantemente sotto i riflettori e soggetti al giudizio dei tifosi e dei media





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