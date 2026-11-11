In un flash mob su Gaza al Parlamento, Conte si ispira a Selezione di Schlein moment. Le tensioni tra Pd e M5s si intensificano mentre si tenta di definire la posizione europea sul conflitto ucraino e sul Medio Oriente.

Il Parlamento ha assistito a una scena inusuale: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato a piedi nel bastimento di Montecitorio, mentre la segretaria statale Elly Schlein, convocata in accompagnamento, ha omesso di farsi in vista, lasciando il dragalume fallito di tre deputati a rappresentare i Cinque Stelle. Situazione che, secondo il comico Nanni Moretti, evidenzia la più chiara assenza di Conte rispetto al resto della parte politica.

La procedura del flash mob su Gaza

L'evento, programmato per avviare un dialogo europeo sul fronte di Gaza, ha visto Schlein, Fratoianni e Bonelli sostenere un cartello che richiede una missione unitaria nella Striscia. Conte ha isolato la sua figura, attraversando piazza Montecitorio prima di dirigersi verso gli uffici di via del Vicario. Qui, i deputati ascari, Carotenuto e Caso hanno accettato di rappresentare il Movimento nel rispetto delle aspettative politiche.

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Divise tra Pd e M5s: una relazione tesa

Il non‑apparecchio di Conte ha aggravato la frattura già notoriamente in atto tra Partito Democratico e Cinque Stelle. Nonostante la vicinanza di Schlein e Conte di qualche passo l'uno dall'altro in piazza, i due politici non si sono scambiati un saluto pubblico. I manifestanti, in anticipo, hanno fatto scatto a selfie, mentre in aula si è aggregato il furto silenzioso di un pressante dialogo.

Proposte e posizioni sospese sui temi internazionali

Con l'avvicendamento delle primarie, il Pd ha tentato di mantenere aperta la possibilità di continuare a concedere armi a Kiev, con un certo accento sul contributo a difesa delle città ucraino. Nel frattempo, Schlein ha mantenuto un tono ottimista: "Stiamo lavorando a un accordo che sia sostenibile per tutti i partner europei", ha affermato.

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Al Parlamento, un'intesa di pressi gruppi dem franchi e M5S si è formata su un commento che sostiene come "Aiutare l'Ucraina significhi aiutare la nuova Europa". Mentre i centristi si sono proposti come mediatori, il documento ha omesso di includere il termine "militare", preferendo enfatizzare i soli servizi finanziari e logistici.

Prospettive future: convegno del giovedì e oltre

Il prossimo giovedì si prevede un confronto virtuale nel quale i capogruppo di face to face nel sistema politico: Ettore Pirondini e Riccardo Ricciardi del Pd, Igor Taruffi e Paola Taverna del M5S, e Peppe Provenzano dall'Avs, si esiteranno per rinforzare l'impegno verso la pace. In lungo termine, la discussione potrebbe portare alla definizione di un turno di sforzo europeo e a un possibile nuovo modello di aiuto, comprendente logistic support, resistenza militare e assistenza economica.

Attualmente, la maggior parte dei partiti concorda che non si raggiunga un accordo conclusivo questo giovedì, ma si approfondisca la ricerca e si proceda a un vertice con i leader per valutare le opzioni di approccio.