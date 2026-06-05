Content creator denunciata per guadagni non dichiarati su OnlyFans

La Guardia di finanza di Lendinara ha denunciato una content creator per guadagni non dichiarati derivanti dalla vendita online di contenuti per adulti su OnlyFans.

Una content creator attiva su OnlyFans è stata denunciata dalla Guardia di finanza di Lendinara, in provincia di Rovigo, al termine di un controllo fiscale che avrebbe fatto emergere oltre 270mila euro di guadagni non dichiarati derivanti dalla vendita online di contenuti per adulti.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, la giovane avrebbe omesso di dichiarare al fisco i proventi incassati tra il 2021 e il 2023 attraverso i canoni di abbonamento pagati dai follower sulla piattaforma. Dopo l'avvio degli accertamenti, circa 120mila euro sarebbero stati regolarizzati dalla stessa content creator con la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi, consentendo così il recupero a tassazione di una parte delle somme. I militari hanno contestato violazioni in materia di imposte dirette e Iva.

Nel calcolo delle somme dovute è stata inserita anche la cosiddetta 'tassa etica', l'addizionale introdotta nel 2006 che prevede un aumento del 25% delle imposte sui redditi per chi produce, distribuisce o vende materiale pornografico, anche quando questa attività non viene svolta in via esclusiva. Il quadro, secondo gli investigatori, si è aggravato ulteriormente quando è emerso che la donna, mentre incassava i proventi dell'attività online senza dichiararli, avrebbe percepito anche l'indennità di disoccupazione Naspi per circa 16mila euro.

Per questo la content creator è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Rovigo per l'ipotesi di reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato





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