Scontro politico a Roma tra Carlo Calenda e sostenitori di Mosca al Caffè Letterario. Tensioni tra protesta ucraina e panel difensore della propaganda russa.

Una tensione palpabile si è respirata a Roma in concomitanza di due eventi politici convergenti e diametralmente opposti. Al Caffè Letterario, il direttore Vito Petrocelli ha organizzato un incontro volto a dimostrare l'esistenza di un legame culturale e umano tra italiani e russi, smentendo la narrazione predominante sui media occidentali.

Scontro diretto al Caffè Letterario di Roma

La contromanifestazione, coordinata dal leader di Azione Carlo Calenda, si è tenuta a poche decine di metri dalla sede dell'evento, in piazza del Gazometro. I partecipanti hanno portato bandiere ucraine ed europee per protestare contro quella che definivano una forma di propaganda russa, creando un contrasto visivo e ideologico immediato con l'atmosfera interna alla struttura culturale.

Also read Rapina a mano armata a Roma: rubati 100mila euro in una notte, la vittima parla

Durante il pannello, gli ospiti hanno espresso gratitudine ironica verso Calenda, accusandolo di aver influenzato negativamente la percezione europea della Federazione Russa. L'ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov, ha invitato i presenti a visitare il Paese per formarsi un'opinione basata sull'esperienza diretta, criticando apertamente la campagna di demonizzazione durata cinque anni da parte dell'Occidente.

Le accuse incrociate su propaganda e realtà geopolitica

Il giornalista Luca Busca, relatore del panel, ha definito la russofobia attuale una forma di religione costruita per creare un nemico immaginario. Ha aggiunto che le sanzioni economiche attuali rappresentano una follia che sta portando l'economia al baratro, ignorando le complessità reali della situazione geopolitica attuale e futura.

Advertisement

Carlo Calenda ha risposto duramente, definendo i partecipanti all'incontro sostenitori di uno Stato descritto come dittatoriale, imperialista e fascista. Ha sottolineato che tali posizioni rappresentano un grave affronto verso i cittadini ucraini e georgiani, le cui case sono distrutte e i cui familiari sono morti nel conflitto in corso.

Conseguenze politiche e impatto sulle relazioni internazionali

La divisione si riflette anche sul piano istituzionale, con il governo italiano che cerca di bilanciare la posizione di Kiev e quella di Mosca. La guerra russo-ucraina sta infatti influenzando anche le dinamiche politiche nella Libia, creando nuove sfide diplomatiche per i leader europei che cercano di mantenere una coerenza nell'approccio alla crisi internazionale.

Le bandiere dei paesi aggrediti sono state abbassate al termine della protesta esterna, mentre l'incontro interno è continuato tra gli applausi dei presenti. Questa scissione evidenzia quanto profondamente le opinioni pubbliche europee siano divise sul come affrontare la crisi russa e le sue implicazioni economiche e sociali globali.