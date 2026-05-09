Continuano i tentativi per ritrovare la famiglia Bottacchiari scomparsa dal campeggio

La famiglia Bottacchiari di Sonia e i due figli di 14 e 16 anni sono scomparsi dopo aver partiti dal Piacentino, diretti al campeggio, senza essere tornati a casa. La Procura ne è focalizzata e opera insieme a associazioni come la Penelope per aiutarli nel trovare la famiglia, analizzando le immagini delle telecamere e raccogliendo le segnalazioni. I droni e l'elicottero dei vigili del fuoco si occupano delle ricerche, e la famiglia stessa, guidata dal padre Yuri e da un familiare, sta cercando i sentieri; un elemento importante è il fatto che Sonia ha lasciato il lavoro prima del viaggio.

Proseguono senza sosta le ricerche della famiglia Bottacchiari di Sonia e i loro due figli adolescenti di 14 e 16 anni e quattro cani, partiti il 20 aprile dal Piacentino diretti al campeggio in Friuli Venezia Giulia senza essere tornati a casa, seguito per quattro giorni da una certa quantità di segnalazioni e da una particolare attese sui droni e l'elicottero dei vigili del fuoco.

Parrebbe stata inoltre ipotizzata una possibile modifica del capo d'imputazione in sequestro di persona. Tuttavia, al momento, la famiglia resta ricercata e senza spiegazione sul motivo dell'allontanamento. Nel frattempo, la Penelope, l'associazione che offre supporto psicologico e assistenza alle famiglie, si sta concentrando nelle ricerche, sostenendo la famiglia e il personale della Procura di Piacenza continua a seguire il caso, in attesa di novità





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