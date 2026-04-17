Conto Termico 3: Riaperto il Portale GSE per Richiedere Incentivi su Impianti Rinnovabili

Il GSE riapre il portale per il Conto Termico 3. Rientra la possibilità di richiedere incentivi per la sostituzione di impianti a gas con quelli a fonti rinnovabili. Disponibile anche il catalogo degli apparecchi prequalificati per semplificare le procedure.

Riaperto il portale del Gestore dei Servizi Energetici ( GSE ) per l'invio delle richieste di accesso ai contributi del Conto Termico 3. Dopo un'interruzione delle attività, motivata dal considerevole numero di domande pervenute e gestite, la possibilità di richiedere gli incentivi per la transizione verso impianti basati su fonti rinnovabili, in sostituzione di quelli alimentati a gas, è stata ripristinata a partire dal 13 aprile.

Contestualmente, dal 15 aprile, è diventato operativo il catalogo ufficiale degli apparecchi prequalificati dal GSE. Questo elenco raccoglie le apparecchiature che soddisfano integralmente i requisiti tecnici richiesti per beneficiare dell'incentivo. L'utilizzo di apparecchi presenti in questo catalogo semplifica notevolmente la procedura di richiesta e riduce i costi associati, poiché elimina la necessità di allegare ulteriori asseverazioni tecniche da parte di professionisti. È importante segnalare che i termini di scadenza per la presentazione delle domande che cadevano durante il periodo di chiusura del portale sono stati prorogati. Il Conto Termico 3.0 è stato concepito per incentivare una significativa fetta dei costi sostenuti, arrivando a coprire fino al 65% della spesa per interventi mirati. Per i soggetti privati, gli interventi ammessi includono principalmente la sostituzione di vecchi sistemi di riscaldamento con tecnologie più efficienti quali impianti ibridi o pompe di calore. È altresì consentita la realizzazione di sistemi ibridi autoinstallanti (fai da te), a condizione che si tratti dell'installazione di climatizzatori a pompa di calore collegati a una caldaia a condensazione esistente tramite una centralina di controllo, purché quest'ultima non abbia superato i cinque anni di anzianità. L'incentivo si estende anche all'installazione di nuovi impianti solari termici destinati alla produzione di acqua calda sanitaria. Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la modalità di accesso diretto, ovvero dopo il completamento dei lavori e entro un termine massimo di 90 giorni dalla loro conclusione. L'ammontare del contributo erogato è proporzionale all'efficienza dell'impianto scelto, premiando le soluzioni più performanti con una percentuale di rimborso più elevata. In caso di importi non superiori a 15.000 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione, solitamente entro due mesi dall'approvazione della pratica da parte del GSE. Il catalogo degli apparecchi prequalificati, accessibile dal 15 aprile sul sito web del GSE, rappresenta uno strumento fondamentale per chi intende accedere ai benefici del Conto Termico. Esso contiene un elenco dettagliato di apparecchiature la cui potenza termica utile nominale è pari o inferiore a 35 kW, così come sistemi solari termici con una superficie lorda del collettore o del sistema solare non superiore a 50 metri quadrati, categorizzati per tipologia di intervento. Per ogni apparecchio, il catalogo specifica marca, modello e le caratteristiche tecniche pertinenti ai fini dell'ammissibilità all'incentivo. Questo registro viene aggiornato annualmente. Il meccanismo di inclusione nel catalogo prevede che produttori e distributori di apparecchiature per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria presentino una richiesta al GSE, corredata da documentazione attestante la conformità dei loro prodotti ai requisiti tecnici stabiliti dalla normativa. Il GSE procede quindi a una verifica e, in caso di esito positivo, inserisce il modello nel catalogo ufficiale. Il vantaggio di selezionare un apparecchio presente nel catalogo è duplice. Da un lato, i potenziali beneficiari possono consultare l'elenco prima ancora di contattare un installatore, identificare i modelli già omologati e, basandosi su questi, farsi un'idea preliminare dei costi di mercato. Dall'altro, per quanto concerne l'iter di richiesta, l'impiego di un apparecchio catalogato comporta una riduzione della documentazione necessaria e annulla il rischio di rigetto della domanda per vizi di conformità dell'apparecchiatura. Le istruttorie per le domande relative a prodotti inclusi nel catalogo beneficeranno di un processo semplificato, che non richiederà l'upload sul portale di dati tecnici specifici dell'apparecchio installato né l'invio di certificazioni di conformità rilasciate da produttori o enti terzi. La proroga dei termini di presentazione delle domande, in seguito alla chiusura temporanea del portale, è stata introdotta per garantire a tutti gli aventi diritto, le cui scadenze cadevano nel periodo di sospensione, la possibilità di inoltrare la propria richiesta. La presentazione della domanda deve avvenire entro 90 giorni dal completamento dei lavori, tramite il Portale Termico accessibile dall'Area Clienti del sito GSE, previa registrazione





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