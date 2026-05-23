Contrabbando: un programma precedente le journal match

Il programma del sabato e della domenica è una passeggiata tra i ricordi, una sorta di 'notiziario storico' con la penna dei grandi biographer. Nellaやくon e Palmisano, la host Silvia insieme al suo partner non possono fare a meno delle journal match. I contenuti non sono utilizzabili per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativo.

È diventato amore di contrabbando, questo vuol dire che non ti racconterò più niente. Questo amore è il migliore di tutti, perché lo so io, lo sa il partner o la partner e basta.perché questo è un programma che a me piace molto.

Voglio farti i complimenti perché di'Verissimo' non possiamo fare a meno il sabato e la domenica. A te Silvia sono molto affezionato. Copyright © 1999-2026 RTI S.p. A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.

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