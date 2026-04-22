Contrade dell’Etna: il vulcano si racconta attraverso i suoi vini

La diciassettesima edizione di Contrade dell’Etna conferma la maturità della denominazione, con quasi cento cantine presenti e oltre quarantacinquemila assaggi. Un evento che celebra la biodiversità e l’unicità del territorio etneo.

L’ Etna , con il suo terreno fertile e la sua storia vitivinicola, è al centro della diciassettesima edizione di Contrade dell’ Etna , un evento cruciale per valutare lo stato di salute della denominazione.

Nata nel 2008 dall’intuizione di Andrea Franchetti, che per primo comprese il potenziale delle contrade etnee paragonabili ai climat della Borgogna, la manifestazione si è evoluta da un incontro tra vignaioli a un evento di successo aperto anche ai non addetti ai lavori. L’edizione 2024, tenutasi a Randazzo, ha visto la partecipazione di quasi cento cantine, con circa tremila bottiglie stappate e oltre quarantacinquemila assaggi.

Il presidente del Consorzio Etna Doc, Francesco Cambria, ha sottolineato come il vino dell’Etna stia attraversando una fase di consolidamento, avendo trovato un’identità riconoscibile e concentrandosi ora sul valore delle bottiglie, la reputazione dei territori e la narrazione precisa delle contrade. Il modello Etna continua a crescere grazie a un equilibrio tra tradizione agricola e visione imprenditoriale, con un ruolo sempre più importante della ristorazione e dei mercati esteri.

La richiesta del mercato è chiara: autenticità e trasparenza, un racconto che parta dalle vigne e dalle contrade. Il territorio etneo è un mosaico di versanti, altitudini e colate laviche, che danno vita a interpretazioni diverse dei vitigni autoctoni come Carricante, Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio. Questa unicità è strettamente legata alla biodiversità, che varia non solo in base al versante, ma anche alla specifica contrada.

Durante la manifestazione sono state presentate diverse bottiglie che illustrano questa varietà stilistica, tra cui il Nerello Mascalese vinificato in bianco di Teressa Eccher, l’Etna Chinato di Federico Graziani, il Carricante di Cottanera, il Carricante di Tenute Foti Randazzese, il Rosato di Azienda Agricola Camuglia, il Carricante Superiore di Cantine Iuppa, il Carricante di Grottafumata, il Nerello Cappuccio di I Custodi delle Vigne dell’Etna, il Carricante Superiore di Maugeri Wines, lo spumante di Aaron Montis e il Carricante di Tenute Nicosia. La manifestazione Contrade dell’Etna non è solo una vetrina per i vini, ma anche un’occasione per celebrare il territorio e la sua cultura.

L’attenzione alla sostenibilità e alla valorizzazione delle pratiche agricole tradizionali è sempre più forte, così come l’impegno a promuovere un turismo enogastronomico responsabile. L’Etna si conferma quindi una denominazione in continua evoluzione, capace di coniugare innovazione e rispetto per la tradizione, offrendo vini di grande qualità e personalità. L’evento ha evidenziato la crescente consapevolezza del potenziale del territorio e la volontà dei produttori di lavorare insieme per promuovere l’immagine dell’Etna nel mondo.

La diversità dei suoli vulcanici, l’altitudine e l’esposizione al sole contribuiscono a creare vini unici, che esprimono al meglio il carattere del vulcano. La manifestazione ha concluso con un rinnovato entusiasmo e la promessa di un futuro ancora più ricco di successi per il vino dell’Etna





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