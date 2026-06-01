Contraffazione in Italia: business criminale da 8,25 milioni di euro e rischi per la salute

Analisi del rapporto polizia-carabinieri sul mercato della merce contraffatta in Italia: tipologie dei prodotti sequestrati, danni all'economia legale e pericoli per i consumatori, con focus su farmaci e alimenti falsificati.

Il mercato della contraffazione in Italia continua a rappresentare un business criminale estremamente redditizio, con un valore stimato di 8,25 milioni di euro, come emerge dall'ultima relazione congiunta di polizia e carabinieri.

Le statistiche dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane rivelano che la tipologia dei prodotti contraffatti sequestrati è variegata: il 30,53% riguarda beni di consumo, il 20,95% elettronica, il 3,08% moda, lo 0,51% tabacchi e lo 0,4% prodotti agroalimentari. Tuttavia, l'aspetto più allarmante non è solo l'impatto economico, ma i rischi per la salute pubblica. I prodotti contraffatti, spesso non tracciabili e privi di certificazioni, espongono i consumatori a pericoli concreti, specialmente nel settore farmaceutico e alimentare.

Le analisi sottolineano come la contraffazione inquini l'economia legale, danneggiando la libera concorrenza e i diritti dei lavoratori, con possibili ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblica a causa della chiusura di imprese legittime. Un focus particolare è dedicato ai "medicinali di lusso" falsificati, spesso prodotti in centri cinesi, e alla sofisticazione di alimenti protetti da denominazioni di origine, inclusi those scaduti rietichettati illegalmente.

Gli investigatori denunciano anche la proliferazione di farmaci falsi nei Paesi in via di sviluppo, dove gli aiuti internazionali attirano reti criminali, e nei Paesi ricchi, dove la domanda di prodotti a basso costo alimenta il mercato nero. Per contrastare il fenomeno, le autorità insistono sulla necessità di interventi decisi a tutela della salute, dei diritti dei lavoratori e del corretto funzionamento dei mercati.

I cittadini possono tutelarsi rifiutando cookie di profilazione e scegliendo abbonamenti che garantiscano contenuti senza personalizzazioni invasive, come previsto dalle normative sulla privacy digitale





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Contraffazione Mercato Illegale Sequestri Farmaci Falsi Salute Pubblica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Contraffazione di lusso a Roma: sequestro di 10.000 scarpe false HermèsUn’importante operazione contro la contraffazione nel settore del lusso ha portato a Roma al sequestro di oltre 10.000 paia di scarpe false riconducibili al marchio Hermès,...

Read more »

Commento sulla Juventus e analisi delle squadre italiane in Champions LeagueL'ex calciatore Vucinic ha espresso il proprio parere sulla non qualificazione della Juventus alla prossima Champions League, definendola un grande insuccesso per il club più titolato d'Italia. Ha preferito non approfondire le cause, ma ha espresso fiducia nella reazione del club. Ha anche commentato l'assenza del Milan dalla competizione, sottolineando che non è un problema della Serie A, citando l'Atalanta che ha un giocatore prolifico. Infine, ha menzionato il ritorno della Roma in Champions League sotto la guida di Gasperini, considerandolo un obiettivo principale raggiunto. Il testoinclude anche vari altri spunti di mercato e analisi su panchine, trasferimenti e situazione delle squadre italiane.

Read more »

Il salatissimo conto dei blocchi. Oltre mezzo miliardo l'anno per colpa di follie ambientalisteL'analisi di Uniontrasporti: nel quinquennio danni per 1,8 miliardi per il corridoio alpino

Read more »

Panama: quote, analisi partita e probabili formazioniIn questo articolo si possono trovare i pronostici Brasile - Panama, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match

Read more »