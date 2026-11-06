ControFestival di Sanremo 2027 affidato alla Gialappàs Band

La Rai affida la conduzione del ControFestival di Sanremo 2027 alla Gialappàs Band, che prende il posto del DopoFestival con uno spazio ironico dopo le serate.

La Rai completa l'offerta televisiva legata al Festival di Sanremo 2027 con l'annuncio della conduzione del ControFestival, affidata alla Gialappàs Band. La notizia è stata data nel corso dell'edizione delle 20 del Tg1 e riguarda la trasmissione che sostituirà il DopoFestival.

Lo spazio accompagnerà il pubblico al termine delle serate del Festival, mantenendo il consueto stile ironico e irriverente che da anni contraddistingue il racconto televisivo della Gialappàs Band. L'ultimo tassello dell'offerta editoriale è stato rivelato da Stefano De Martino.

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Come il ControFestival sostituisce il DopoFestival

Il DopoFestival esce di scena e lascia il posto al ControFestival, la nuova trasmissione che chiude la giornata di programmazione dedicata alla rassegna. Il cambio di titolo segna un passaggio nella struttura dei contenuti collegati alla gara.

Stefano De Martino è il protagonista di un video realizzato per l'occasione, in cui indossa i panni di un giornalista del Tg1 che dà la notizia della scomparsa del DopoFestival. Il gioco di finzione e autoironia viene interrotto dalle voci inconfondibili del duo della Gialappàs Band, che accompagna la rivelazione del nuovo programma.

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Il sistema multipiattaforma dell'offerta Rai

Con l'annuncio del ControFestival si chiude il cerchio delle trasmissioni collegate a Sanremo 2027. Il sistema della Rai è multipiattaforma e multiprogramma e accompagna il pubblico prima, durante e dopo le serate del Festival.

Il racconto costruito dalla Rai valorizza contenuti, protagonisti e momenti più significativi della manifestazione. Ogni programma del sistema ha un ruolo preciso, dalla preparazione alla gara fino allo spazio che segue la messa in onda principale.

Gialappàs Band e il racconto leggero del Festival

La Gialappàs Band porta nel ControFestival uno sguardo leggero, originale e contemporaneo sull'evento televisivo più seguito dell'anno. Secondo quanto si legge in una nota della Rai, la sua presenza arricchisce un'offerta che punta a coinvolgere pubblici diversi.

Affiancare al racconto della gara uno stile ironico significa offrire al pubblico un'alternativa al taglio tradizionale delle trasmissioni dedicate al Festival. Il ControFestival si rivolge così a chi cerca un linguaggio più diretto e leggero per seguire la manifestazione.

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Per gli spettatori, la novità più concreta è la presenza di un appuntamento fisso che accompagna la fine delle serate di Sanremo 2027. Il programma, condotto dalla Gialappàs Band, si inserisce nella programmazione della Rai come ultimo elemento di un'offerta articolata su più reti e piattaforme.