Dal 2027 al 2029 l'Agenzia delle Entrate potenzierà i controlli automatici su affitti brevi, Bonus edilizi e partite IVA. Scopri come funziona il nuovo sistema di incrocio dati per evitare sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate sta intensando il suo sistema di monitoraggio fiscale per il triennio 2027-2029, con l'obiettivo primario di individuare sia le frodi intentionalmente occultate sia i semplici errori burocratici commessi dai contribuenti. Questa nuova fase operativa segna un passaggio cruciale verso un controllo fiscale più rigoroso e capillare, garantendo che ogni verifica sul campo o digitale abbia come esito finale la firma vincolante di un alto funzionario dell'amministrazione finanziaria.

Integrazione Dati Piattaforme e Alloggiati Web

Il primo settore bersagliato da queste nuove regole riguarda specificamente gli affitti a breve termine, inclusi quelli gestiti attraverso portali online internazionali. L'Agenzia delle Entrate ha già implementato sistemi informatici avanzati che incrociano automaticamente i redditi dichiarati dai proprietari di immobili con i dati dettagliati trasmessi dalle piattaforme di prenotazione turistica. Questo confronto incrociato permette di verificare con precisione le somme effettivamente incassate rispetto a quanto comunicato nelle dichiarazioni dei redditi annuali.

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Parallelamente a questo flusso di informazioni, il sistema integra costantemente i dati provenienti dall'archivio Alloggiati Web. Attraverso questa integrazione diretta, diventa immediato identificare appartamenti che hanno ospitato turisti senza che i relativi guadagni siano stati riportati nella dichiarazione dei redditi, oppure casi in cui le entrate sono state dichiarate solo parzialmente, nascondendo una quota significativa del fatturato reale.

Verifiche Post-Bonus Edilizi e Superbonus

Un'ulteriore area di indagine privilegia gli immobili che hanno beneficiato di interventi di ristrutturazione negli ultimi anni, in particolare quelli che hanno sfruttato le agevolazioni del Superbonus. Sebbene l'utilizzo di un bonus non comporti automaticamente un aumento delle imposte sulla casa, la normativa vigente richiede un aggiornamento preciso delle rendite catastali. L'Agenzia delle Entrate monitora attentamente le variazioni strutturali, come l'apertura o chiusura di finestre, lo spostamento di muri portanti o la ricavazione di vani aggiuntivi, che possono alterare il valore venale dell'immobile.

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La tecnologia fiscale odierna mette a disposizione degli ispettori strumenti sofisticati per confrontare i dati sugli ospiti registrati alla polizia locale con le somme dichiarate nelle tasse. Grazie alla disponibilità delle fatture elettroniche, il sistema è in grado di identificare rapidamente le finte partite IVA che operano nel settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni, bloccando le richieste di detrazione per lavori mai effettuati o inesistenti.

Filtro Modelli F24 e Lotta alle Società Fantasma

La lotta alle frodi fiscali si estende ora alle false compensazioni e alle strutture societarie create solo per eludere il fisco. L'amministrazione finanziaria ha attivato filtri preventivi sui modelli F24, progettati per bloccare sul nascere crediti d'imposta inesistenti prima che vengano utilizzati per azzerare imposte e contributi dovuti. Questo meccanismo impedisce ai contribuenti di generare artifici contabili che riducono artificialmente il carico fiscale.

La pressione investigativa si concentra anche sulle cosiddette partite "apri e chiudi", ovvero attività commerciali aperte e cessate nel giro di pochi mesi esclusivamente per emettere fatture false o creare vantaggi fiscali fittizi. La rete di controllo si stringe progressivamente attorno a queste strutture opache, garantendo che ogni transazione sospetta venga analizzata con la massima attenzione prima che generi un danno erariale significativo.

Economia Digitale e Condivisione Dati Pubblici

L'economia digitale e il mercato del lavoro rappresentano il terzo fronte di questo ampliamento dei poteri ispettivi. La normativa rafforza lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle Entrate, l'Inps, l'Inail e l'Ispettorato del lavoro. Questo flusso di dati transversale permette di monitorare i guadagni ottenuti attraverso piattaforme di commercio elettronico, settori che fino a pochi anni fa risultavano estremamente difficili da tracciare con precisione da parte delle autorità fiscali.

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Per i cittadini che risultano avere pendenze aperte, come un affitto non inserito nella dichiarazione 730 o una variazione catastale mai comunicata, rimane aperta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tramite la rottamazione dei tributi locali. Questa procedura offre una via vantaggiosa per chiudere i conti in sospeso senza subire le sanzioni maggiori previste in caso di accertamento formale, a patto che non sia già stata notificata un atto di accertamento ufficiale.