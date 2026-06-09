Controllo giudiziario per la filiale italiana di Caddell Construction per presunti abusi sui lavoratori

Un giudice milanese ha confermato il controllo giudiziario della filiale italiana di Caddell Construction, accusata di sfruttare lavoratori indiani impiegati nella costruzione del nuovo consolato USA a Milano. La decisione fa parte di una maxi-inchiesta sul lavoro nero.

Un giudice di Milano ha confermato la decisione di sottoporre la filiale italiana di Caddell Construction , azienda edile statunitense, a controllo giudiziario . La misura, originariamente disposta dai procuratori milanesi il 29 maggio, rientra in una più ampia azione di contrasto allo sfruttamento lavorativo in corso da tre anni.

Secondo una sentenza di 38 pagine, la società avrebbe reclutato lavoratori in India tramite intermediari, impiegandoli in turni estenuanti, sottopagandoli, senza adeguate protezioni di sicurezza e sotto la costante minaccia di licenziamento. Il giudice ha definito tale trattamento non come un fatto isolato, ma come una pratica aziendale. Un amministratore giudiziario affiancherà la direzione dell'azienda e dovrà riferire ogni trimestre, con il compito di garantire il rispetto delle norme sul lavoro e di regolarizzare la posizione dei dipendenti.

L'azienda ha dichiarato di cooperare pienamente con le autorità e di aver avviato un'inchiesta interna per garantire la conformità agli standard lavorativi. Il progetto del nuovo consolato USA a Milano, per conto del quale Caddell lavora, è iniziato nel 2022 con un valore di circa 210 milioni di dollari e una conclusione prevista per il 2028. Dopo l'imposizione della misura, i procuratori hanno arrestato il responsabile della filiale italiana e un supervisore dei lavoratori indiani.

Il Dipartimento di Stato USA ha affermato di non tollerare lo sfruttamento lavorativo e di cooperare con le autorità italiane





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