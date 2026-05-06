La decisione di riaprire il padiglione russo alla 61ª Biennale di Venezia genera forti polemiche. Il presidente della Fondazione, Pietrangelo Buttafuoco, difende la scelta, mentre l'UE e il governo italiano esprimono preoccupazioni per possibili violazioni delle sanzioni contro Mosca. L'ambasciatore russo critica le pressioni dell'Unione Europea.

Il presidente della Fondazione Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, ha dichiarato mercoledì che l'unica cosa che l'evento non permetterà è l'esclusione preventiva, nel mezzo di una grande controversia riguardo alla riapertura del padiglione russo alla 61ª mostra d'arte della città lagunare.

Non intendiamo barattare 30 anni di storia che hanno sempre descritto il mondo in questo modo, ha affermato Pietrangelo Buttafuoco, ricevendo applausi durante una conferenza stampa al teatro Piccolo Arsenale, con l'esposizione che apre ai previews per la stampa mercoledì prima di aprire al pubblico sabato. Questa Biennale non vuole risolvere, ma mostrare, aprire domande. L'unico veto qui è contro l'esclusione preventiva. Sono preoccupato per la censura preventiva, dichiarazioni che piovono da ogni parte, costruendo un verdetto prima del dibattito.

La Biennale non è un tribunale. È un giardino di pace. Chiediamo alle istituzioni il dialogo, non documenti da far circolare. Proviamo a guardare la luna insieme.

Buttafuoco ha detto che la Biennale si ispira all'appello del presidente italiano Sergio Mattarella agli artisti per andare avanti, essere audaci, sviluppare i loro progetti liberamente. La decisione di permettere alla Russia di riaprire il suo padiglione alla 61ª Esposizione Internazionale d'Arte è altamente controversa. La Commissione Europea ha condannato la mossa, affermando che potrebbe essere una violazione delle sanzioni europee su Mosca relative all'invasione dell'Ucraina e che mette a rischio due milioni di euro di finanziamenti.

Anche il ministro della Cultura italiano, Alessandro Giuli, ha chiesto di ripensare alla decisione di permettere ai russi di riaprire il padiglione, seppur non al pubblico, e non parteciperà all'inaugurazione. Sarà possibile vedere l'esposizione russa, intitolata l'albero è radicato nel cielo, dall'esterno attraverso le finestre dell'edificio e le performance musicali per essa saranno registrate durante i previews per la stampa questa settimana e trasmesse all'esterno del padiglione nei prossimi sei mesi.

La scorsa settimana il ministero della Cultura ha inviato ispettori alla Biennale per ottenere informazioni sulla mossa del padiglione russo e la giuria internazionale dell'esposizione si è dimessa. La giuria aveva precedentemente dichiarato che avrebbe escluso Russia e Israele dalla competizione per i premi Leone d'Oro e Leone d'Argento perché la Corte Penale Internazionale (CPI) ha emesso mandati di arresto per crimini di guerra contro i loro leader, il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

La Russia ha perso le ultime due edizioni della Biennale d'Arte di Venezia, a seguito della sua invasione del 2022 del paese vicino, e ha partecipato per l'ultima volta nel 2019. L'ambasciatore russo in Italia, A.V. Paramonov, ha inaugurato il padiglione russo alla Biennale mercoledì e, in un post su Facebook, ha criticato l'ossessione dell'UE di perseguitare la cultura e l'arte russa attraverso sanzioni e ogni tipo di restrizioni come veramente morbosa e irrazionale.

È profondamente sgradevole che la leadership italiana, così come la gestione della Biennale, siano diventati il bersaglio di diktat inaccettabili e brutali e pressioni da parte dell'UE, i cui burocrati grigi e senza volto hanno fatto tutto il possibile per abbassare la Cortina di Ferro e impedire qualsiasi scambio tra i paesi dell'UE e la Russia, ha aggiunto





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